Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 1 ayı geride bıraktı. Türkiye bugün barış müzakerelerine ev sahipliği yapıyor. Heyetler Dolmabahçe Sarayı’nda görüşmelerini sürdürüyor. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı batılı devletlerin yaptırımlarına rağmen sürdürdüğü işgal girişimi sonrası, Finlandiya NATO üyeliğini tartışmaya başladı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, daha önce yaptığı açıklamasında, NATO’ya katılım konusunda hızlı bir süreci tercih etmediğini ve konuyu dikkatli bir şekilde inceleyeceklerini söyledi.

Financial Times’ın haberine göre, "Rusya ile savaş mı? Finlandiya'nın bir planı var" başlık haberinde, söz konusu ülkenin, komşusuyla çatışma olasılığına hazırlanmak için toplumun her düzeyinde hazırlık yürüttüğünden bahsedildi.

Haberde, "Ukrayna'daki çatışma kıtaya yayılırsa Finlandiya buna hazır." denildi.

“STOKLARDA EN AZ 6 AYLIK YAKIT VE TAHIL VAR”

“Dünyanın En Mutlu Ülkeleri” listesinde ilk sırada Finlandiya yer alıyor. 5.5 milyon nüfusa sahip Finlandiya’da Rusya ile olası bir savaşta "en az 6 aylık yakıtın ve tahılın stratejik stoklarda bulunduğu" kaydedildi.

Ülkedeki sivil savunmanın varlığına değinilerek, "Belirli bir büyüklüğün üzerindeki tüm binaların kendi bomba sığınakları olması gerekiyor. Nüfusun geri kalanı, tahliye merkezlerine dönüştürülmeye hazır olan yeraltı otoparklarını, buz pateni pistlerini ve yüzme havuzlarını kullanabilir. Savaşçıları da var. İskandinav ülkesinin yetişkin nüfusunun neredeyse üçte biri yedek asker." ifadeleri kullanıldı.

Finlandiya'nın Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaş senaryoları konusunda eğitimlerin sürdüğünü söyledi ve toplumu hazırladıklarını ifade etti.

Londra merkezli gazete, Ukrayna'daki savaşın, Rusya ile 1340 kilometrelik sınırı olan Finlandiya'nın "saldırıya ne kadar açık olduğunun" altını çizdiğine işaret etti.

TARİHTE İLK KEZ ASKERİ İTTİFAKA KATILMAYA DESTEK

Böyle bir durumda NATO'ya üye olma olasılığının ülkedeki liderler tarafından tartışıldığı aktarıldı.

Öte yandan tarihte ilk kez, Finlerin çoğunun askeri ittifaka katılmayı desteklediğine dikkat çekildi.

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