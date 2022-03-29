Türkiye Gazetesi

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken, bölgeden korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Son paylaşılan görüntülerde Ukrayna kuvvetlerinin Rus savaş esirlerini acımasızca vurduğu anlar paylaşıldı. Görüntüler büyük tepki çekerken, Ukrayna cephesinden ilk açıklama geldi.

UKRAYNA CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Yayınlanan görüntülerle ilgili beklenen açıklama geldi. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna askerlerinin Rus askerlerine kötü muamele durumunda ceza vereceklerini duyurdu. Kiev geçtiğimiz saatlerde söz konusu görüntüler ile ilgili soruşturma başlattığını açıklamıştı.

RUSYA’DAN TEPKİ

Rus basınında çıkan haberlerde ise Rus müzakereciler esir askerlere yönelik kötü muameleyi protesto etti. İnternete düşen görüntüler kısa sürede viral olmuş ve tepki çekmişti. Görüntüler savaşın korkunç yüzünü de bir kez daha gözler önüne sermişti.

SAVAŞTA SON DURUM

24 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaştaki Rus kayıpları ile ilgili çelişkili bilgiler bulunuyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Son 24 saatte Ukrayna’ya ait 68 askeri üs yok edildi” açıklamasında bulunurken, Ukrayna Savunma Bakanlığı da Rusya'nın 17 bin 200 askeri personelini kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna Rusya’nın gizli ajanlarını ifşa etti! Putin sinirden küplere bindi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir ay geride kalırken, dünya İstanbul’da gerçekleşen müzakerelere odaklanmış durumda. Müzakerelerden barış çıkmasını beklenirken, Ukrayna cephesinden şaşırtan bir açıklama geldi. Ukrayna tarafından yayınlanan belgede, yaklaşık 600 Rus ajanının bulunduğu bir liste yayımlandı. Bu ajanların ise genellikle İngiltere olduğu ve FSB için bilgiler topladığı ifade edildi.

NATO üyeliği konuşuluyordu! Finlandiya Rusya ile savaşa hazır Rusya’nın Ukrayna’ya karşı batılı devletlerin yaptırımlarına rağmen sürdürdüğü işgal girişimi sonrası, Finlandiya NATO üyeliğini tartışmaya başladı. Rusya ile uzun bir sınıra sahip olan ülkede olağanüstü durumlar için planların hazır olduğu belirtildi.

Rusya’dan Türkiye’ye uyarı: Ukrayna mayınlarının hala sürüklenme tehdidi var Rusya mayın tehlikesi için Türkiye’yi uyardı. Türkiye tarafından tespit edilen 2 mayının etkisiz hale getirildiğini söyleyen Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna’ya ait mayınların hala Karadeniz’de sürüklenme riskinin bulunduğunu açıkladı.