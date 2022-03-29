Türkiye Gazetesi

Türkiye’deki Ukrayna-Rusya müzakerelerinin ardından Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky'den kritik bir açıklama geldi. Medinsky, “Kiev ve Çernihiv'de gerilimi düşürme kararı ateşkes anlamına gelmiyor” dedi.

"KENTİ TEHLİKEYE ATMAK İSTEMİYORUZ"

Rusya ile Ukrayna heyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirdiği müzakerelerin ardından Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, Rus basınına açıklamalarda bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı’nın Kiev ve Çernihiv’de askeri operasyonlarını durdurmaya yönelik yaptığı açıklamaları hakkında detaylar veren Medinskiy, “İlk adım olarak Kiev ve Çernihiv yönünde askeri gerilimi azaltma ile ilgilidir. Kiev’in karar vermesi gereken taraf olduğunu bildiğimizden bu kenti tehlikeye atmak istemiyoruz” dedi.

"KAT EDİLMESİ GEREKEN UZUN BİR YOL VAR"

Müzakerelerde Kiev’in olumlu adımlar atması üzerine kendilerinin de böyle bir adım attıklarını belirten Medinskiy, “Böyle bir adımı gördükten sonra bizde iki önemli adım attık. İlk adım olarak Kiev ve Çernihiv yönünde askeri gerilimi azaltmaktır. Ancak bu Kiev ve Çernihiv'de gerilimi düşürme kararı, ateşkes anlamına gelmiyor. Bizim açımızdan ikinci büyük adım, hazırlanan anlaşmanın dışişleri bakanları tarafından paraflandığı sırada bir zirve gerçekleşmesi ihtimali ile ilgili. Moskova ile Kiev arasında karşılıklı olarak kabul edilebilir şartlarda bir anlaşma hazırlamak için daha kat edilmesi gereken uzun bir yol var” ifadelerini kullandı.

Müzakerelerde Ukrayna tarafından somut teklifler aldıklarını aktaran Medinskiy, “Ukrayna'nın bize gönderdiği teklifleri değerlendirmeye hazırız, karşı tekliflerimizi elbette sunacağız” dedi.

Rusya, müzakere için neden Türkiye’yi seçtiğini açıkladı: Moskova'dan anlamlı teşekkür Rusya, barış müzakerelerine ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür mesajı yollayarak, barış görüşmelerinin neden burada yapıldığına dair de bilgi verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova konuya ilişkin, Türkiye'nin diğer ülkelere nazaran daha dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldığını söyledi.

Tarihi görüşme dünya basınında! 'Avrupa değil Erdoğan başardı' Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerini İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleşti. Türkiye'nin savaşın başından beri üstlendiği arabulucu barışçıl bir rol üstlenmesi dünya basınında da geniş yer buldu. Alman gazeteci Wolfram Weimer, “Haftanın Şahsiyeti Erdoğan” başlıklı makalesinde, “Dünya İstanbul’a bakıyor ve barış umuyor” ifadelerini kullandı.