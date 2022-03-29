Türkiye Gazetesi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Karadeniz'deki deniz mayınların endişe kaynağı olup olmadığı ve deniz güvenliğini tehdit edip etmediği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Gelişmeleri takip ediyoruz, uluslararası sulardaki her türlü mayın son derece endişe verici. Özelikle de uluslararası taşımacılığa etkisi açısından. Bahsettiğimiz bölge, hem Rusya hem Ukrayna'dan gıda ihracatı için kritik öneme sahip."

Mayın endişesi balık fiyatlarını arttırdı Karadeniz’de bulunan mayınların ardından balık tezgahları durumdan bir hayli etkilendi. Durumdan hoşnut olmayan balıkçılar, mayından kaynaklı olarak balık fiyatlarının ortalama 20-25 TL arttığını belirtti.

Bakan Akar'dan mayın açıklaması: Teyakkuz halindeyiz Rusya-Ukrayna savaşının ardından Türk kara sularına sürüklenen mayınlar gelen ihbarlarla anında etkisiz hale getirilirken, balıkçılar arasında da korkuya neden oldu. Konuya ilişkin açıklama yaban Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halinde. Her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. Tespit edilen mayınlar emniyetli bir şekilde anında imha ediliyor” dedi.

Rusya’dan Türkiye’ye uyarı: Ukrayna mayınlarının hala sürüklenme tehdidi var Rusya mayın tehlikesi için Türkiye’yi uyardı. Türkiye tarafından tespit edilen 2 mayının etkisiz hale getirildiğini söyleyen Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna’ya ait mayınların hala Karadeniz’de sürüklenme riskinin bulunduğunu açıkladı.