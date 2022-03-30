Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önce İstanbul Boğazı'nda ardından Karadeniz’de görülen mayınlarla ilgili açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz hafta sonu Karadeniz’de bulunan mayını donanmaya haber verdiklerini bu sayede etkisiz hâle getirdiklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Kıyı emniyeti teyakkuzda. Aramalar daha dikkatli bir şekilde devam ediyor. Bizim kıyı emniyet gemileri sürekli dolaşıyor. Şimdi tedbirleri biraz daha artırdık. Hava araçlarıyla da bakıyoruz. Bunları daha çok donanma yapıyor” dedi. Mayından dolayı ekstra bir tedbir almak gerektiğini dile getiren Bakan Karaismailoğlu “Ayrıca, Millî Savunma Bakanlığımız da birebir ilgileniyor. Araştırıyoruz. Hem donanmadakiler hem de bizimkiler inceleme yapıyor” ifadelerini kullandı.

NEREDE OLDUKLARINI BİLİYORUZ

Türk sahipli gemileri dünyanın neresinde olursa olsun takip ettiklerini aktaran Bakan Karaismailoğlu, Ukrayna’da Odessa Limanı’nda kalan 21 kuru yük gemisi olduğunu belirtti. Karaismailoğlu şunları kaydetti: Denizcilik Genel Müdürlüğünün Arama Kurtarma Merkezi var. Bu merkez sayesinde, onların nerede olduğunu biliyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun Türk gemisinin başına bir iş gelirse öncelikle bizi arıyorlar. Oradan bir bağlantımız var.

GEMİLERDE 100 KİŞİ VAR

Gemilerin dört tanesi Türk bayraklı, diğerleri Türk sahipli. Gemilerde 100 kişi var. Bunlar tahliye talebinde bulunmuyorlar. Gemileri bırakmak istemiyorlar. Gemiler daha hareket edemedi. Dışişleri ve Millî Savunma Bakanlığımız aracılığıyla gemilerin durumlarını görüşüyoruz. Orada bir bilgi kirliliği var. Kimisi ‘mayın var’ kimisi ‘yok’ kimisi ‘Ukrayna o işi büyütüyor’ diyor. İki taraftan da izin almak lazım ama savaş ortamında biraz zor. Gemiler taranıyor ve aranıyor. Onların bu savaştan dolayı gelip gelmemesi net değil.

Orta Doğu’da Ukrayna endişesi Dünya, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının Avrupa üzerindeki etkisine odaklanırken, göz ardı edilen Orta Doğu büyük risk altında.