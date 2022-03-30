Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş şiddetlenerek sürerken, Ukrayna ordusu savaşta kahramanlık örneği sergileyenlere madalya takmaya devam ediyor.

ESİR DÜŞTÜLER

Saldırıların ilk günlerinde Yılan Adası'nı çevreleyen Rus askerleri, adada görevli 13 Ukraynalı askere "teslim olun" çağrısı yapmıştı. Roman Gribov isimli asker ise eline aldığı telsizle Rus askerlerine teslim olmayacaklarını ifade etmişti. Bunun üzerine adaya saldırıda bulunan Ruslar, 13 askeri esir almıştı.

Esaretinin sona ermesinin ardından Gribov, memleketi Ukrayna'nın Çerkasi kentine döndü. Gribov, Çerkasi'ye dönmesinin ardından Çerkasi Valisi İgor Taburets tarafından madalya takılarak ödüllendirildi.

"GERÇEK BİR KAHRAMAN"

Ödül töreninde konuşan Vali Taburets, "Ben Ukrayna’nın ve Çerkasi’nin kahramanlarını tanıması gerektiğini düşünüyorum. Biz gerçek kahramanlara sahip olduğumuzu bir kez daha anladık. O direndi ve diğerleri için, Ukrayna için bir örnek olacak" ifadelerini kullandı.

Rus askerlerine verdiği tepkiyle kahraman olan ve sosyal medyada her gün adından söz ettiren Gribov, destekleri için Ukrayna halkına teşekkür ederek, "Öncelikle Ukrayna halkına böyle bir destek için teşekkür ederim. Biz bu desteği hissediyoruz. Bu bize güç katıyor. Arkamızda güç ve doğru var. Birlikte kazanacağız" şeklinde konuştu.

Son sözleri ve kahramanca mücadeleleri gündem olmuştu: Yılan Adası'nı savunan askerler yaşıyor Zmiinyi olarak da bilinen Yılan Adası’nda Rus birliklerinin Ukrayna askerlerine saldırısı sonucu öldüğü düşünülen Ukrayna askerlerinin hayatta olduğu ve esir düştüğü açıklandı.

Yılan Adası'nda direnen Ukraynalı askerler yaşıyor olabilir! Rusya’nın Ukrayna'yı işgalinin dördüncü gününde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Daha önce Yılan Adası'nda konuşlanan Ukraynalı askerler ile Rus savaş gemisindeki askerler arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem olmuş, Ukraynalı askerlera o konuşmanın ardından ateş açılmıştı. Hayatlarını kaybettikleri yönünde bilgi verilen Yılan adasındaki Ukraynalı askerlerin yaşıyor olabileceği iddia edildi.

Yılan Adası'nda direnen Ukraynalı askerlerin son sözleri sosyal medyada gündem oldu Rusya’nın Donbass'ı işgaliyle başlayan sıcak savaş yaptırım kararları, dünya liderlerinin tepkileri ve Ukrayna'nın halk direnişi ile sürüyor. Yılan Adası'nda konuşlanan Ukraynalı askerler ile Rus savaş gemisindeki askerler arasında geçen diyalog da sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.