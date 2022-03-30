Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı bir ayı geride bırakırken, dün İstanbul Dolmabahçe’de gerçekleşen barış müzakereleri de dünya basınının gündemindeydi.

CNN International’da “Türkiye neden arabuluculuk için benzersiz konumda?” başlıklı analizde Türkiye’nin neden öne çıktığı analiz edildi.

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında barış için arabulucuk rolü üstlendi barış müzakerelerine ev sahipliği yaptı. Dünya’nın dikkatini çeken Türkiye, müzakerelerde kilit pozisyona sahip.

Analizde, Rusya ve Ukraynalı heyetleri ağırlayan Türkiye’nin İstanbul'a geldiği hatırlatıldı ve Türkiye'nin eşsiz siyasi konumu vurgulandı.

Yazıda Türkiye'nin benzersiz bir profili ve konumuna dikkat çekildi.

“Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile deniz sınırı var. Türkiye, Rusya'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki en büyük ticaret ortağı. Son yıllarda Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgeleri üzerinden Rusya ile hem rekabet etti hem de iş birliği yaptı. Türkiye, arabuluculuk için diğer aday ülkelerle kıyaslandığında en büyük paya sahip." İfadeleri yer aldı.

“TÜRKİYE KARADENİZ’İN BÜYÜK GÜCÜ”

Türkiye’nin Karadeniz’deki gücüne dikkat çekilen analizde, “Arabuluculuk için diğer adaylarla karşılaştırıldığında, Türkiye bu en büyük paya sahip.” ifadeleri yer aldı

Türkiye’nin muhtemelen Ukrayna’dan gelen mülteciler konusunda da yakın dönemde insani rol oynayabileceğine dikkat çekildi.

Müzakere sonrası Biden'dan ilk tepki: Rusya'nın adımlarını takip edeceğiz ABD Başkanı Biden, Türkiye'deki müzakereleri ve Rusya'nın adımlarını takip ettiklerini söyledi.

Rusya'dan müzakere sonrası kritik açıklama: Ateşkes anlamına gelmiyor Rus müzakere heyetinin başkanı Medinskiy, İstanbul'da gerçekleşen barış görüşmelerinde alınan Kiev ve Çernihiv'de gerilimi düşürme kararının ateşkes anlamına gelmediğini belirtti.

Rusya, müzakere için neden Türkiye’yi seçtiğini açıkladı: Moskova'dan anlamlı teşekkür Rusya, barış müzakerelerine ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür mesajı yollayarak, barış görüşmelerinin neden burada yapıldığına dair de bilgi verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova konuya ilişkin, Türkiye'nin diğer ülkelere nazaran daha dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldığını söyledi.