Türkiye Gazetesi

İngiltere'de 2 yaşındaki çocuk köpek saldırısında hayatını kaybetti. West Mercia Polis Teşkilatında Başkomiser Rebecca Love, yaptığı açıklamada, pazartesi Worcestershire'da köpek tarafından ısırılan 2 yaşındaki bir çocuğun bu sabah öldüğünü açıkladı. Çocuğun tıbbı tedaviye rağmen aldığı yaralanma sonucu hayatını kaybettiğini söyleyen Love, bunun trajik bir olay olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü kaydetti. Love, 2 yaşındaki çocuğa saldıran köpek ve aynı adresteki diğer 2 köpeğin cinsini henüz teyit edemediklerini ancak ülkede yasa gereği "yasaklı köpekler" listesinde olduklarına inanmadıklarını dile getirdi.

Ülke basınındaki haberlerde, Worcestershire'da köpeğin saldırısına uğrayan çocuğun ağır yaralandığı belirtilmişti.

İngiltere'de 22 Mart'ta da 17 aylık bir kız çocuğu, ailesinin 1 hafta önce sahiplendiği köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Mahra'nın ölümüne sebep köpekler korku saçmayı sürdürüyor Antalya'da köpek yüzünden ölen Mahra Melin Pınar bugün defnedildi. Genç kızın hayatına mal olan köpekler hala mahallede duruyor.

Köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı Sivas’ta kendisine saldıran köpekten kaçmaya çalışan çocuğa otomobil çarptı.