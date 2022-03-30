Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı ve aynı zamanda müzakere heyetinde yer alan Mihaylo Podolyak, Rusya ile olası barış sürecine ilişkin açıklamalar yaptı. Podolyak, “Rusya'nın askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz” ifadelerini kullanarak, “Roman Abramoviç etkili bir arabulucu” dedi. Daha öce de Zelenskiy'nin Biden'dan Abramoviç'in yaptırımlardan muaf tutulmasını istediğine yönelik iddialar gündeme gelmişti.

Zelenskiy'den Biden'a Abramovich talebi: Yaptırım uygulanmasın Zelenskiy'nin ABD Başkanı Biden'a, Rus milyarder Abramovich'in "Rusya ile arabuluculuk yapabilir" gerekçesiyle yaptırım listesine alınmamasını talebinde bulunduğu iddia edildi.

"SÜRECİ KISMİ OLARAK YÖNETİYOR"

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 35’inci gününde devam ederken, Türkiye’de Rus ve Ukraynalı müzakere heyetlerinin yaptığı görüşmelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı ve aynı zamanda müzakere heyetinde yer alan Mihaylo Podolyak yeni açıklama yaptı. Müzakerelerde yer alan Roman Abramoviç için ise “etkili bir arabulucu” yorumu yapan Podolyak, “Delegasyonlar arasında etkili bir arabulucu. Yani başlangıçtan beri yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi için süreci kısmi olarak yönetiyor. Yani bir taraf bir şey söylediğinde diğer tarafın yanlış anlamaması yönünde” dedi.

Wall Street Journal, Rus milyarder Roman Abramovich ile ilgili tartışılan bir iddiaya gündeme getirdi. Haberde, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Biden'dan, Rus milyarder Abramovich'in "Rusya ile arabuluculuk yapabilir" gerekçesiyle yaptırım listesine alınmamasını istediği iddia edildi.

"RUSYA İLE BARIŞI REFERANDUMA GÖTÜRECEĞİZ"

Bazı batılı medya kuruluşlarının Abramoviç dahil bazı müzakere heyeti üyelerinin zehirlendiği yönündeki iddialarını yalanlayan Podolyak, bu gibi haberlerin müzakere heyetleri üzerinde baskı kurmak amacıyla yapıldığını savunArak, asıl olarak sorunların özüne odaklanmaları gerektiğini ifade etti.

Rusya ile sürdürdükleri müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini hatırlatan Podolyak, “Rusya'nın askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz” dedi.

'Barış' beklentileri boşa mı çıktı? Ukrayna'dan endişelendiren açıklama İstanbul'da düzenlenen müzakere sonrası Rusya ve Ukrayna'nın barışa yaklaştığı düşünülürken, Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunın saldırı operasyonlarına yeniden başlamaya hazırlandığını iddia etti.

Ukraynalılar Kiev'e geri dönüyor: Rus ordusu püskültüldü Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich, Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın bazı bölgelerden uzaklaştırılması üzerine halkın başkente geri dönmeye başladığını belirtti.

Ukrayna: Rusya çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz Ukrayna ve Rusya taraflarından İstanbul'daki müzakere görüşmesinin ardından yapıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor Ukraynalı Müzakereci Podolyak, Rus askerlerinin çekilmesi durumunda referandumu işaret etti. Podolyak: "Rusya'nın askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz." dedi.

Yılan Adası'nda Ruslara rest çeken Ukraynalı askere madalya Yılan adasını kuşatan Rus gemilerinin 'teslim ol' çağrısına rest çeken Ukraynalı askerlerin akıbeti uzun zaman merak konusu olmuştu. Önce öldükleri iddia edilen askerlerin daha sonra yaşadıkları öğrenilmişti. Rus donanmasına rest çeken Yılan Adası askerlerinden Ukraynalı Roman Gribov'a memleketi Çerkasi’de, kahramanlık madalyası verildi.