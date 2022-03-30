Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında 35. gün geride kalırken, Rusya'dan İstanbul'da gerçekleşen müzakereye ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Çin'in Anhui eyaletindeki Tunşi kentinde gazetecilere İstanbul'da yapılan müzakereleri değerlendiren Dışişleri Bakanı Lavrov, "Dün yapılan müzakerelerin sonuçlarını ileriye dönük olumlu gelişme olarak değerlendiriyoruz." dedi.

"HENÜZ NİHAİ SONUÇ YOK"

Bunun nihai sonuç henüz olmadığına dikkati çeken Lavrov, şunları kaydetti:

"Ukraynalı müzakerecilerin, Ukrayna'nın nükleer ülke olmaması ve blok dışı olması statüsünün ve NATO çerçevesi dışında güvenliğin sağlanması gerektiğini teyit etmesi gibi Ukraynalı meslektaşların Kırım ve Donbas meselelerinin kesinlikle çözülmüş olması yönündeki anlayışlarının önemli bir ilerleme olduğunu düşünüyorum."

Dün, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki ara buluculuk girişimleriyle İstanbul’da iki ülke heyetleri arasında ateşkesin sağlanması amacıyla yüz yüze müzakerelerin 4'üncüsü düzenlenmişti.

Yüz yüze müzakereler, İstanbul’dan önce 3 defa Belarus’ta gerçekleşmişti.

'Barış' beklentileri boşa mı çıktı? Ukrayna'dan endişelendiren açıklama İstanbul'da düzenlenen müzakere sonrası Rusya ve Ukrayna'nın barışa yaklaştığı düşünülürken, Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunın saldırı operasyonlarına yeniden başlamaya hazırlandığını iddia etti.

Rusya: İstanbul müzakereleri barış için zemin oluşturdu Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, İstanbul’da yapılan müzakereleri değerlendirdi. Medinskiy "Ukrayna ilk defa Rusya ile gelecekte normal ilişkiler kurmak için bazı şartları yerine getirmeye hazır olduğunu gösterdi" dedi. Müşavir, birçok konuda uzlaşı sağlandığını aktardı.