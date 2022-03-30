Türkiye Gazetesi

Rusya Ukrayna arasındaki savaşın Avrupa ülkelerine etkileri ve NATO’nun misyonu dünya basının gündeminde. NATO Rusya’nın kuzeyinde 30 yılın en büyük tatbikatını gerçekleştiriyor. NATO'nun tatbikatında üyesi olmayan Finlandiya'nın yer alması ise dikkat çekerken Financial Times gazetesinde çarpıcı bir haber yayınlandı. Rusya ile uzun bir sınıra sahip olan ülkede olağanüstü durumlar için planların hazır olduğu belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ile Finlandiya’nın NATO üyeliği de tartışılmaya başlandı. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO'ya katılım konusunda hızlı bir süreci tercih etmediğini söylerken, konuyu dikkatli bir şekilde inceleyeceklerini söylemişti.

Financial Times'ın "Rusya ile savaş mı? Finlandiya'nın bir planı var" başlıklı haberinde, söz konusu ülkenin, komşusuyla çatışma olasılığına hazırlanmak için toplumun her düzeyinde hazırlık yürüttüğünden bahsedildi.

Haberde, "Ukrayna'daki çatışma kıtaya yayılırsa Finlandiya buna hazır." denildi.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) tarafından yayınlanan 2022 yılına ait "Dünyanın En Mutlu Ülkeleri" listesinde Finlandiya ilk sırada yer alıyor. Rusya ile olası savaşta 5.5 milyon nüfuslu Finlandiya'nın ikmal maddelerine sahip olduğu, "en az 6 aylık yakıtın ve tahılın stratejik stoklarda bulunduğu" belirtiliyor.

Haberde, ülkedeki sivil savunmanın varlığına değinilerek, "Belirli bir büyüklüğün üzerindeki tüm binaların kendi bomba sığınakları bulunuyor. Nüfusun geri kalanı, tahliye merkezlerine dönüştürülmeye hazır olan yeraltı otoparklarını, buz pateni pistlerini ve yüzme havuzlarını kullanabilir. Savaşçıları da var. İskandinav ülkesinin yetişkin nüfusunun neredeyse üçte biri yedek asker." ifadeleri yer aldı.

Toplumu hazırladıklarını anlatan Finlandiya'nın Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaş senaryoları konusunda eğitimlerin sürdüğünü dile getirdi. Londra merkezli gazete, Ukrayna'daki savaşın, Rusya ile 1340 kilometrelik sınırı olan Finlandiya'nın "saldırıya ne kadar açık olduğunun" altını çizdiğine işaret etti.

Böyle bir durumda NATO'ya üye olma olasılığının ülkedeki liderler tarafından tartışıldığı aktarıldı. Öte yandan tarihte ilk kez, Finlandiya nüfusunun çoğunun askeri ittifaka katılmayı desteklediğine dikkat çekildi.