Türkiye Gazetesi

Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki ayrılıkçıları destekleyen Rusya, desteğinin işgale kadar götürerek Ukrayna'ya askeri harekat başlatmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 1 ay geride kalırken Donbas'ın statüsü için referandum yapılacağı iddia ediliyordu.

Gözler Donbass'a gevirilmişken Rusya'ya katılmak için referandum hazırlığı yapan sözde Güney Osetya Cumhuriyeti'de Rusya'ya katılmak için girişimlere başladığını duyurdu.

HUKUKİ ADIMLARI YAKIN ZAMANDA ATACAĞIZ

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden sözde Güney Osetya Cumhuriyeti'nin Rusya'ya katılmaya hazırlandığı bildirildi. Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti'nin başkanı Anatoliy Bibilov yaptığı açıklamada, Rusya ile birleşmenin stratejik hedefleri olduğunu, bunun için referandum yapmak gerektiğini belirtti. Bibilov "Buna uygun hukuki adımları yakın bir zamanda atacağız." ifadesini kullandı.

GÜNEY OSETYA VE ABHAZYA SORUNU

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı. Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti. Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

Gakharia: Abhazya ve Güney Osetya'daki işgal ülkemizin ana sorunu Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinin işgal altında olduğunu belirterek, "Bunun (işgalin), ülkemizin ana sorunu olduğunu anlamalıyız." dedi.

Gürcistan'dan Rusya'ya Güney Osetya tepkisi Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın işgal hattına yakın bölgelerinde Rus askerleri tarafından bariyerlerle yapay sınır oluşturulmasına tepki gösterdi.