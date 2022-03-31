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Putin duyurdu: Doğal gaz ödemelerinde Ruble şartı
31.03.2022 - 16:28 | Son Güncelleme: 31.03.2022 - 16:30
Türkiye Gazetesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı alıcıların 1 Nisan'dan itibaren Rus doğalgazını ruble olarak ödemesi gerektiğini belirten bir kararnameyi imzaladığını duyurdu. Bu ödemelerin yapılmadığı takdirde doğalgaz satışının durdurulacağını açıkladı.
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842745 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/842745.aspx
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