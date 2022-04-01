Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında 37. güne girildi. Rusya'nın Belgorod şehrinin valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada,

Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Gladkov, yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki petrol rafinerisinde yaşanan patlama nedeniyle yangın çıktığını söyledi.

ÖLÜ VE YARALI YOK

Yangının, alçak irtifada uçarak Rusya’ya giren Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin saldırısı neticesinde gerçekleştiğini belirten Gladkov, rafineride yaşanan patlama nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığını kaydetti.

Şehirdeki petrol rafinerisinde yaşanan patlama nedeniyle yangın çıktı

"BÖLGEDE ÇALIŞANLARIN TAHLİYESİ YAPILDI"

Alevlerin yükseldiği yakıt deposunun sahibi Rosneft firmasından yapılan açıklamada ise, "Bölgede çalışanların tahliyesi yapıldı. Rosneft Başkan Yardımcısı olay yerinde. Acil Durumlar Bakanlığı ve kolluk kuvvetleri ile irtibat halindeyiz" denildi.

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