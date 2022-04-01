Türkiye Gazetesi

“Sıfır Covid” politikası takip eden Çin’de Langfang şehri yönetimi, Anci bölgesinde koronavirüs testi pozitif çıkanların evde besledikleri hayvanlarının itlaf edilmesi kararı aldı.

UYGULAMA DURDURULDU

Kararname, hayvanseverler tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Şehir yönetimi, yoğun tepkiler üzerine kararnameyi geri çekti ve uygulamayı durdurdu.

Salı günü yürürlüğe giren kararname ertesi gün yürürlükten kaldırıldı. Çin Haber Ajansı hayvan itlafının yerel saatle Çarşamba 17.00’da durdurulduğunu bildirdi.

Bu kısa süre zarfında evcil hayvanlardan itlaf edilen olup olmadığı bilinmiyor.

Dünyada Covid-19’un insanlardan kedi ve köpek gibi hayvanlara geçtiği birkaç vaka var ama onlardan yeniden insanlara virüs geçtiğine dair doğrulanmış bilgi yok.

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