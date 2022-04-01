Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra Kiev'e giden ilk Avrupa Birliği (AB) kurumu başkanı olan Metsola, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ile görüştü. Metsola, Stefançuk ile birlikte yaptığı açıklamada, "Bu gayrimeşru ve nedensiz savaş bittiğinde şehirlerinizi yeniden inşa etmenize yardım edeceğiz" dedi.

EVLERİNE DÖNENE KADAR BAKACAĞIZ

Ukrayna'ya mali, askeri ve insani yardımlarının artarak süreceğini ileten Metsola, "Ülkeden kaçmak zorunda kalan ailelerinize evlerine güvenle dönebilecekleri güne kadar bakmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Metsola, dün gece geç saatlerde sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, bir trenin önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak Kiev'i ziyaret edeceğini açıklamıştı. Roberta Metsola'nın ziyaretiyle ilgili detaylar güvenlik nedeniyle gizli tutulmuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye iki liderin görüşmesine yardımcı olursa minnettar oluruz Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Türkiye, Rusya ve Ukrayna liderleri arasındaki görüşmeye yardımcı olabilirse minnettar oluruz" dedi.

Rusya: Karadeniz’de sürüklenen Ukrayna mayınlarının nerede olduğu bilinmiyor Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna donanmasının Karadeniz ve Azak Denizi’ne yerleştirdiği mayınlardan 10'unun rüzgarın etkisiyle koptuğunu, sürüklenen bu mayınların nerede olduğunu kimsenin bilemeyeceğini belirtti.