Türkiye Gazetesi

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta bir ay geride kalırken, Rus ordusu durma noktasına geldi. İngiltere savunma kaynakları, bir aydır süren çatışmalar ve saldırılardan sonra Rus ordusunun kritik silahlarının tükendiğini ve bunları üretemediklerini açıkladı.

ASKERİ MALZEMELERİ UKRAYNA ÜRETİYORMUŞ

Tükenen stoklara çare aranırken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Gelen son bilgiye göre, Rus ordusunun kullandığı savaş uçağı motorlarının ve tank bileşenlerinin önemli bir kısmının artık Rusya'ya tedarik sağlamayan Ukrayna fabrikalarında üretildiği ortaya çıktı.

Rusya’ya ait askeri malzemelerin Ukrayna’nın üretmesi şaşkınlığa neden olurken, geçmişte yapılan anlaşma şimdiden tartışma konusu oldu.

“ARTIK KENDİSİ ÜRETEMEZ”

İngiltere savunma kaynaklarından yapılan açıklamada, "Ukrayna savaşında kullanılan malzemeler, Rusya ve Ukrayna arasında daha fazla işbirliği olduğu zamanlarda yapılan stoklardan geldi. Rusya şimdi söz konusu ekipmanları kendisi üretemez ve sıkı yaptırımlardan dolayı ithal etmesi de mümkün değil" ifadeleri kullanıldı.

EN ÇOK ZIRHLI ARAÇLAR ETKİLENECEK

Ortaya çıkan silah stok krizi en çok Rus ordusunun ana zırhlı araçlarından biri olan T-72 muharebe tanklarını etkileyecek. Tankların mermilerini fırlatan sistemler doğu Ukrayna şehri İzyum'da üretiliyor. Açık kaynaklı istihbarat tahminleri, Rusya'nın çatışma sırasında yaklaşık 2 bin tank ve zırhlı araç kaybettiğini gösteriyor. Şimdi malzeme ve ekipmanlarda yaşanan krizlerle Rusya'nın ilerleyişinin ciddi şekilde yara alması bekleniyor.

YAPILAN ANLAŞMA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Ukrayna, Sovyetler Birliği döneminde ülkenin silah ve askeri teçhizatının yüzde 30'unu üretti. Söz konusu işbirliği ve silah satışları Soğuk Savaş sonrasında da devam etti. Ukrayna 2012'de dünyanın dördüncü en büyük silah ihracatçısıydı ve Rusya da en büyük müşterileri arasındaydı. Ancak 2014'te Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesi ve Donbas bölgesinde çatışmaların başlaması iki ülke arasındaki ticareti büyük ölçüde azalttı.

Ukrayna'nın silah ihracatından elde ettiği gelir 2012'de 1 milyar sterlinden 2020'de 100 milyon sterline kadar düştü.

Rusya rafineri saldırısını üstlenmedi: Belgorod'ta yaşananlarla ilgimiz yok Rusya, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin vurduğu Belgorod şehrindeki petrol rafinerisinin Rus ordusu ile ilgisinin olmadığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 52 askeri tesisi imha ettik Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu gece yapılan askeri operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamasında, “Ukrayna’ya at 52 askeri tesisi imha ettik” dedi.

Ukrayna ordusu Rusya'daki petrol tesisini vurdu Rusya'da Belgorod şehrinin valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol deposuna saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.