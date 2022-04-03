Türkiye Gazetesi

24 Şubat’ta Rusya’nın askeri harekatıyla başlayan Rusya-Ukrayna savaşı 1 aydır hız kesmeden devam ediyor. Bölgeden gelen bilgilere göre Rus ordusu bazı bölgelerden geri çekilmeye başladı. Bazı uzmanlar bu çekilmenin organize bir plan olduğuna dair görüşler öne sürüyor.

Gelen son bilgiye göre ise Rus ordusu Kiev’den püskürtülerek Ukrayna’nın eline geçti. Maliar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Irpin, Bucha, Gostomel ve tüm Kiev bölgesi işgalciden kurtarıldı' ifadesine yer verdi.

“PUTİN’İN TANK MEZARLIĞI”

Bölgeden gelen yeni görüntülerde ise Rus ordusunun uğradığı yıkımı gözler önüne serdi. İngiliz Daily Mail gazetesi bu gelişmeyi 'Putin'in tank mezarlığı' olarak yorumladı.

SİVİL ÖLÜMLER ARTTI

Kiev dışındaki banliyö yerleşim yerleri olan olan Irpin ve Bucha, bu hafta Ukrayna ordusu tarafından geri alındı. Her iki kasaba da büyük yıkıma ve yüksek sivil ölüm oranlarına maruz kaldı.

“CESETLER SOKAKLARA TAŞTI”

Bucha Belediye Başkanı, kasabadaki bir toplu mezara 280 kişinin gömüldüğünü ve cesetlerin sokaklara saçıldığını söyledi. Irpin Belediye Başkanı Aleksandır Markuşin’de bölgenin düşman askerlerinden arındırıldığını duyurarak, “Kiev bölgesinin tamamen Rus işgalcilerden temizlendiğini haber vermekten mutluyum. Şimdi en önemli görevimiz altyapı çalışmalarını, elektrik noktalarını, suyu, kanalizasyonu ve gazı onarmak. Personeller çalışmalarına başladı ve Pazartesi gününden itibaren onarım çalışmaları başlayacak” dedi.

“AĞIR SİLAHLAR OLMADAN OLMAYACAK”

Rus ordusu bazı bölgelerden çekilirken, bazı bölgelerde direnişini sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı ve aynı zamanda müzakere heyetinde yer alan Mihaylo Podolyak dün çekilme sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Podolyak açıklamasında 'Rusya, Ukrayna’nın güney ve doğu bölgeleri hariç diğer bölgelerden çekiliyor. Sonra sessizce işgal edecekler, hava savunma sistemi kuracaklar, kayıplarını azaltıp şartlarını dikte edecekler. Eğer Rusları oralardan da öte sürmek istiyorsak ağır silahlar olmadan olmayacak' ifadelerine yer vermişti.

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