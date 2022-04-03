Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 39. güne girdi. Reuters’ın aktardığına göre, Rusya'nın Belgorod kentinde art arda patlama sesleri duyukdu. Ukrayna ise Rus birliklerinin Odessa'yı vurduğunu açıkladı.

'RUSLAR ODESSA'YA SALDIRDI'

Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı bilgiye göre, Ukrayna sınırına yakın Rusya'nın Belgorod kentinde iki patlama sesi duyuldu. Rus ordusu, Ukrayna’da saldırılarına devam ederken, Odessa kentine sabah saatlerinde yeni bir saldırı daha gerçekleştirdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları aralıksız sürerken, Rus ordusu sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor. Rusya'nın saldırısı altındaki Odessa şehri, güne yine füze saldırıları ile uyandı. Kentin farklı noktalarına sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırılarla askeri ve lojistik tesisler vuruldu. Ukrayna Hava savunma sistemleri tarafından füzelerden bazıları etkisiz hale getirilirken, füzelerin düştüğü yerde ise patlamalar nedeniyle yangın çıktı.

Güney Operasyonel Komuta Subayı Vladislav Nazarov, şehrin farklı noktalarının vurulduğunu doğrulayarak, “Bugün savaşın 39’ncu günü. Rusya saldırmaya devam ediyor. Kritik önemi olan yerlere saldırdılar. Füzelerin bazılarını hava savunma sistemleri düşürdü. Bazılarının ise düştüğünü biliyoruz. Herhangi bir can kaybı yok. Bu saldırılar, sadece insanları baskı altında tutup korkutmak için yapılıyor. Biz buradayız. Ukrayna, topraklarını sonuna kadar koruyacak güce sahiptir” ifadelerini kullandı.

Rusya Ukrayna'daki işgale dair açıklama yaptı Kremlin'den Ukrayna işgaline ilişkin yapılan açıklamada, Ukrayna'daki operasyonun tüm hedeflerine ulaşacağı belirtilirken, ABD istemese de Avrupa, Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda." ifadelerine yer verildi.

Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı Ukrayna Cumhurbaşkanı Viladimir Zelenskiy, 31 Rus taktik taburunun etkisiz hale getirildiğini açıklayarak Rus ordusunun son on yılların en büyük kaybını yaşadığını söyledi.