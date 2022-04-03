Türkiye Gazetesi

ABD'de silahlı saldırgan dehşet saçtı, 6 kişi öldü 10 kişi ise yaralandı. Sacramento kentinin en işlek caddelerinden birinde gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Sacramento Polis Şefi Kathy Lester, basına yaptığı açıklamada, saldırının yerel saatle 02.00 sularında gerçekleştiğini bildirdi. Lester, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını belirtti.

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Olayla ilgili bilgi veya görüntü sahibi olanların polisle irtibata geçmelerini isteyen Lester, henüz saldırganı veya saldırganlardan herhangi birini tespit edip yakalayamadıklarını kaydetti.

OLAYLA İLGİLİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Sacramento Belediye Başkanı Darrell Steinberg, olayla ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Kelimeler bu sabahki şokumu ve üzüntümü ifade edemez. Ölü ve yaralıların sayısını anlamak zor. Bu trajik olayda tam olarak ne olduğu hakkında daha fazla bilgi bekliyoruz. Artan silah şiddeti şehrimizin, devletimizin ve milletimizin baş belasıdır ve bunu azaltmak için yapılacak tüm eylemleri destekliyorum." ifadelerini kullandı.

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