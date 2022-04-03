Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya'nın Ukrayna'nın İrpin ve Buça şehirlerinde masum sivillere yönelik "alçak saldırılarının", Devlet Başkanı Putin ve ordusunun "savaş suçları" işlediğinin bir başka kanıtı olduğunu belirtti.

"PUTİN ÇARESİZ"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yazılı açıklamasında, Kremlin'den gelecek inkarlar veya dezenformasyonun herkesin doğru olduğunu bildiği şeyleri gizleyemeyeceğini ifade ederek "Putin çaresiz, işgali başarısız oluyor ve Ukrayna'nın kararlılığı hiç bu kadar güçlü olmamıştı." ifadesini kullandı.

Başkent Kiev yakınlarındaki İrpin ve Buça'da masum sivillere yönelik "alçak saldırılarının", Putin ve ordusunun "savaş suçları" işlediğinin bir başka kanıtı olduğunu kaydeden Johnson, Rusya'ya yaptırımları, Ukrayna'ya da askeri artıracaklarını belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ukrayna'da işlenen suçlarla ilgili soruşturmasını desteklemekte ön saflarda yer aldıklarını kaydeden İngiltere Başbakanı, ülkeye yeni uzman müfettişlerin görevlendirileceğini de açıkladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

NATO'dan endişelendiren iddia: Rusya güçlerini yeniden konuşlandırıyor ABD basınına açıklamlarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın güçlerini yeniden konuşlandırdığını söyleyerek, gerçek bir çekilmenin olmadığını belirtti.

Rusya'nın çekildiği bölgeden kan donduran görüntü: Zelenskiy isyan etti Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın mesafede bulunan Bucha kentinin Rus askerlerinden temizlendi. Ordunun kontrolü aldığı bölgede, Rusların gidişinin ardından kentin sokaklarında ve bazı evlerde çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı. Söz konusu görüntülerin ardından Devlet Başkanı Zelenskiy sosyal emdya hesabından çok sert tepki verdi.