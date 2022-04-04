Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’daki işgali durdurmasına amacıyla batılı ülkeler tarafından yaptırımlara maruz kalan Rusya ruble hamlesi yapmıştı.

Ulusal televizyonda yaptığı açıklamada Slovakya Ekonomi Bakanı Richard Sulik, “ Ruble olarak ödeme şartı varsa, o zaman ruble olarak öderiz” dedi.

Rus ithalatının Slovakya'daki tüm gaz arzının yaklaşık yüzde 85'ini oluşturduğunu ve bu nedenle ülke yetkililerinin bu konuda pragmatik kalacağını vurguladı.

"GAZDAN KOPAMAYIZ"

Avrupa'nın geri kalanını ortak bir çözüm aramaya çağıran Sulik , "Gazdan kopamayız" dedi.

Slovakya Ekonomi Bakanı, diğer bazı Avrupalı politikacılarla birlikte, tedarikçilerin çeşitlendirilmesini gerektirdiğini söyledi.

Ancak bunun yıllar alabileceğini, Slovakya'nın ise akaryakıt alımlarıyla ilgili mevcut sorunu çözmek için sadece iki ayı olduğunu söyledi.

Putin duyurdu: Doğal gaz ödemelerinde Ruble şartı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı alıcıların 1 Nisan'dan itibaren Rus doğalgazını ruble olarak ödemesi gerektiğini belirten bir kararnameyi imzaladığını duyurdu. Bu ödemelerin yapılmadığı takdirde doğalgaz satışının durdurulacağını açıkladı.

Ruble ile doğal gaz ödeme dönemi! Putin Avrupalı liderlerle görüştü! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonda görüşerek, doğal gaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemini ve İstanbul’da Ukraynalı temsilcilerle yapılan müzakereleri istişare etti.