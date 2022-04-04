Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor, Rus ordusunun Harkov’a saldırıları nedeniyle, siviller bombardımanından korunmak için metro istasyonuna sığındı. Rus bombardımanı altındaki şehirde, istasyonda bir çift dünyaevine girdi.

Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov ve metro istasyonunda kalan diğer vatandaşların katıldığı düğün çevredeki basın mensupları ve vatandaşlar tarafından kayda alındı.

“İNSANLAR GÖRDÜĞÜNÜZ BU METRO VAGONLARINDA YAŞIYORLAR”

Düğünü kayda alan bir vatandaş ise, “İşte metroya böyle giriyoruz ve bugün burada düğün olacak. İnsanlar gördüğünüz bu metro vagonlarında yaşıyorlar. İnanması zor ama durum bu” dedi.

Terehov ise sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile şehirdeki son duruma ve gerçekleşen düğüne ilişkin açıklama yaparak, “Değerli Harkovlular, savaşın 39’uncu günü şehrimiz ve Ukrayna kahramanlar gibi direniyor ve zafere yaklaşıyoruz. Halk pes etmeyecek ve bombardımanlara rağmen marketler, pazarlar çalışıyor normal hayata dönüyoruz. Harkov şehri yaşıyor ve kazanacak. Evlenen çiftimize barış dolu gökyüzünün altında uzun yıllar birliktelik diliyorum. Çok fazla çocuğunuzun olmasını istiyorum. Çocuk devamlılık demektir ve yaşadığımız manasına gelir. Evet düğün metro istasyonunda gerçekleştirdi ve gelin beyazlar içinde değildi. Ancak onun mutluluğunu herkes gördü. Rus ordusu bu mükemmel kızımıza engel olamadı. Bu halkın ruhunu gösteriyor. Bugünkü düğün sadece ölüme ve yıkılara direnmenin sembolü değil, normal hayatın bir sembolüydü. Ukrayna dize gelmeyecek” ifadelerini kullandı.

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