Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna topraklarına yönelik saldırı girişiminin ardından dünya, Putin'in yeni adımlarına odaklandı. Yaptırımlar sonrası ekonomik olarak zorlanan ancak geri adım atmayan Rusya'nın yeni hedefi ne olacak merak edilirken, Putin muhalifi Rus oligark Mikhail Khodorkovsky, ilginç bir iddiada bulundu.

2003 yılında Rusya'nın en zengini insanı olan Mikhail Khodorkovsky'nin Putin'le arası siyasi nedenlerle açıldı. Mali suçlamalarla karşı karşıya kalan ve 9 yıl hapse mahkum edilen Khodorkovsky, 2013 yılında hapishaneden çıktı ve Putin'e karşı muhalif olarak devam etti.

Sürgündeki Rus oligark Mikhail Khodorkovsky, Putin'in aslında Ukrayna ile değil, ABD ve NATO ile savaşta olduğunu belirterek Rusya'nın bir sonraki hedefinin Baltık ülkeleri olacağını duyurdu. CNN International'dan Fareed Zakaria'ya konuşan Khodorkovsky, Rusya'nın bundan sonraki hedefinin Baltık ülkeleri olduğunu ve Estonya, Letonya ve Litvanya'nın işgal edilebileceğini iddia ederek, Rus oligarklara 'Putin'e karşı birleşme' çağrısı yaptı.

"YENİ HEDEFİ BALTIK ÜLKELERİ OLACAK"

Putin'in çıldırdığını, asıl savaşı ise Ukrayna ile değil ABD ve NATO ile yaptığını söyleyen Khodorkovsky, "Putin, Ukrayna'da kazandığına karar verirse, Ukrayna savaşının son olmayacağına çok eminim. Bir sonraki hedefi Baltık ülkeleri olacak" dedi.

Estonya, Letonya ve Litvanya'nın işgal tehlikesi altında olduğunu öne süren Rus oligark Khodorkovsky, geçtiğimiz günlerde Londra'da yaptığı açıklamada Rus oligarklara 'Putin'e karşı birleşme' çağrısı yapmıştı.

Khodorkovsky, Rus milyarderlerin kendilerine yönelik yaptırımların kaldırılmasını için Putin'den bağımsız olduklarını göstermeleri gerektiğini belirtti ve "Mikrofona çıkıp Ukrayna'ya karşı savaşın bir suç olduğunu ve Putin'in bir savaş suçlusu olduğunu söylemelisiniz. Bunu söyleyin, o zaman Putin'in sizin üzerinizde hiçbir etkisi olmadığını anlaşılacaktır" dedi.

ENDİŞE BÜYÜYOR

Hepsi NATO üyesi olan Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya ile ilgili endişeler şimdiye kadar sadece Khodorkovsky değil birçok savunma yetkilisi tarafından da dile getirildi. ABD Başkanı Joe Biden daha önce ABD'nin "NATO topraklarının her karışını savunacağını " söylemiş ve Amerikan birliklerini bölgeye sevk etmişti.

Ukrayna'dan sonraki hedef belli oldu mu? Rusya devlet televizyonunda korkutan senaryo Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgali 24 Şubat'tan bu yana sürerken, dünya kamuoyundaki 'yeni işgal' senaryolarına bir yenisi daha eklendi. Rus albay Igor Korotchenko'nun Rusya devlet televizyonunda harita üzerinde yaptığı çizimlerle anlattığı senaryoda, Rusya ordusunun NATO üyesi üç ülke ile tarafsız İsveç’in bir bölümünü ele geçirdiği gösterildi.