Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşta Buça bölgesinde çekilen görüntüler dünyanın gündeminde… AB Dış İlişkiler Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin, Rus kuvvetleri tarafından işgal edilen ve yakın zamanda kurtarılan bölgelerdeki vahşeti en güçlü şekilde kınadığı bildirildi.

Açıklamada, "Çok sayıda sivil ölüm ve zayiatın yanı sıra sivil altyapıların yıkımına ilişkin tüyler ürpertici görüntüler, Rusya'nın Ukrayna'ya ve halkına karşı yürüttüğü acımasız savaşının gerçek yüzünü gösteriyor. Buça ve diğer kasabalardaki katliamlar, Avrupa topraklarında işlenen vahşet listesine yazılacak." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın söz konusu vahşetten sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, AB'nin, sorumluların hesap vermesi için yürütülen süreçlere destek vereceği belirtildi.

AB’DEN RUSYA’YA EK YAPTIRIM SİNYALİ

Açıklamada, "AB, acilen Rusya'ya karşı ek yaptırımlar üzerinde çalışmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Kiev yakınlarındaki kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.

Rusya’dan Buça açıklaması! Görüntüler fotomontaj, hiçbir sivile zarar vermedik Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 40 gün geride kalırken, başkent Kiev'e 37 km uzaklıkta bulunan Buça kentinden gelen görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Elleri bağlı onlarca sivilin kafalarından vurularak öldürüldüğü görüntülerle ilgili Rusya cephesinden ilk açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede bulundukları süre boyunca tek bir sivile zarar verilmediğini ve fotoğrafların fotomontaj olduğu belirtildi.

Buça'da korkunç katliam! Kilise bahçesindeki toplu mezar görüntülendi Ukrayna’nın Buça kentinde sokaklardan toplanan sivillerin cansız bedenleri şehirde bulunan bir kilisenin bahçesindeki toplu mezara gömüldü. Ukrayna’nın Kiev bölgesindeki Buça’da kentinde Rus birliklerinin çekilmesinin ardından savaşın ağır izleri gözler önüne serildi.