Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, toplumda çevre, jeopolitik ve sosyal medya ile ilgili birçok sorunun bulunduğunu ve bunların korku oluşturduğunu söyledi.

Aşırı sağın bu korkuyla oynadığını ifade eden Macron, son 5 yılda aşırı sağla ilgili sorunlardan kaçmadığını ancak yükselişini engelleyemediğini dile getirdi.

Macron, aşırı sağcı seçmenlerin sorunlarına gerçek çözüm bulunabileceğini, aşırıya meyilli insanların ikna edilmesi gerektiğini belirtti.

Fransa'dan arabuluculuk itirafı: Türkiye yerimizi aldı Fransız merkezli Contrepoints dergisinde Ukrayna-Rusya müzakerelerinde Fransa'nın arabuluculuk rolünü Türkiye'ye kaptırdığı değerlendirmesi yer aldı.

30 bin Ukraynalı mülteci Fransa’ya ulaştı Rusya-Ukrayna savaşından kaçan yaklaşık 30 bin Ukraynalı mülteci, Fransa’ya geldi.