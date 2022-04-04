Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgal girişimi 24 Şubat'tan bu yana sürüyor. Ukrayna lideri Zelenskiy önderliğinde Ukrayna halkının 'beklenmeyen' direnişi ile zora giren Rus ordusu, beklenen başarıyı gösteremedi. Yaptırımlar sonrası zora giren Rusya ise geri adım atmayı planlamazken, İngiliz basınından çok konuşulacak bir iddia geldi.

PUTİN DUBLÖR MÜ KULLANIYOR?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 8 askeri üst düzey komutanını görevden aldığı iddia edildi. Daily Star'da yer alan haberde, suikast ve askeri darbe konusunda büyük korku yaşayan Putin’in çareyi kendisine çok benzer bir kişiyi yerine geçirmekte bulduğu iddia edildi.

Putin, Kremlin toplantılarına kendisinin yerine katılan bir dublörünü kullanıyor. Yakın çevresindekilerin bile anlamaması adına Putin’in benzeriyle başkanlık kompleksinde aynı evi paylaştığı ve onun hareketlerini yapması konusunda benzerinin özel bir eğitime tabi tutulduğu öne sürüldü.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

Putin’in güvenliği konusunda endişelendiğini dile getiren bir istihbarat kaynağı, "Putin'in güvenliği konusunda paranoyak olduğunu biliyoruz ve bu hareket, ekibinin onun hayatına yönelik tehdidi ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor" dedi.

"Yakın koruma ekibi yemeğinin kontrol edildiğinden emin oluyor, onayları olmadan kimse ona yaklaşamaz" diyen kaynak, "Ancak eski genelkurmay başkanları, generaller ve FSB (Federal Güvenlik Servisi) görevlileri sistemdeki zayıf noktaları bilecektir. Önümüzdeki birkaç ay içinde Putin'in öldüğünü ve bunun nedeninin kalp krizi veya uzun süreli bir hastalık olacağını duyarsak hiç şaşırmam. Bunun bir iç darbe olduğunu kabul edeceklerinden şüpheliyim" ifadelerini kullandı.

'Putin çıldırdı' dedi, Moskova'nın işgal edeceği 3 ülkeyi açıkladı Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısında 40'ıncı güne girilirken muhalif Rus oligark Mikhail Khodorkovsky, Putin'in asıl savaşının ABD ve NATO ile olduğunu belirterek Rusya'nın bir sonraki hedefinin Baltık ülkeleri olacağını duyurdu.

Putin'in gaz hamlesi karşılık buldu! Slovakya ruble ile ödemeyi kabul etti! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptırımlara karşı olarak doğal gaz alımlarında ödemelerin ruble ile yapılmasına yönelik kararnameyi imzalamasının ardından Avrupa ülkelerinden ilk Slovakya’dan açıklama geldi. Slovakya Ekonomi Bakanı Richard Sulik, Slovakya'nın gaz akışını sürdürmek için gerekiyorsa, Rus doğal gazını ruble olarak ödeyeceğini söyledi.