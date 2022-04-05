Türkiye Gazetesi

Ülkesinde Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Direktör Yardımcısı görevini sürdüren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook’un "ön alıcı saldırı" sözlerine tepki verdi. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) haberine göre Kim, Suh'un "Kuzey'e karşı ön alıcı saldırı" terimi kullanmasını "geri dönüşü olmayan büyük bir hata" olarak niteledi.

“TAM İMHA İLE KARŞILACAKLAR”

Güney'in "askeri çatışmayı tercih etmesi" olasılığına karşı Kim, "Bu durumda nükleer saldırı güçlerimiz kaçınılmaz olarak görevlerini yerine getirecektir" şeklinde konuştu. Bunun "sadece bir tehdit olmadığını" vurgulayan Kim, muhtemel bir savaşın önlenmesinin "öncelikleri" arasında yer aldığını ancak "savaş halinde korkunç saldırılar başlayacağını ve Güney Kore ordusunun 'neredeyse tam imha' kaderiyle yüzleşeceğini" ileri sürdü.

GÜNEY KORE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Suh geçen hafta, Kuzey Kore’nin ülkesine füze fırlatma niyetinde olduğunu tespit etmeleri halinde kuzeye yönelik "ön alıcı saldırı başlatma hazırlığına" sahip olduklarını belirtmişti. Kuzey Kore, 24 Mart’ta bir füze denemesi gerçekleştirmiş ve bunun "yeni tip" kıtalar arası balistik füze (ICBM) olduğunu açıklamıştı. Bu füzenin "ilk kez fırlatıldığı", denemenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nezaretinde gerçekleştiği belirtilmişti.

JAPONYA’NIN TOPRAKLARINA DÜŞTÜ

Güney Kore, Kuzey Kore'nin füzesinin 6 bin 200 kilometrenin üzerindeki irtifada yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu bildirmişti. Japonya füzenin, Hokkaida'daki Oşima bölgesinin 150 kilometre batısına ve ulusal münhasır ekonomik bölge içerisine düştüğünü doğrulamıştı.

ABD'den Kuzey Kore yaptırımı: 5 kuruluş listede ABD'den Kuzey Kore'nin füze denemeleri nedeniyle, söz konusu aşamalarda katkıları olduğu gerekçesiyle 5 kuruluşa yaptırım uygulanacağı açıklandı.