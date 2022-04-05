Türkiye Gazetesi

Macaristan'da feci bir tren kazası meydana geldi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin polis ekipleri kazanın Macaristan-Sırbistan sınırına yakın Mindszent'te meydana geldiğini duyurdu.

Bir polis sözcüsü Reuters'e yaptığı açıklamada "Kurtarma çalışmaları halen devam ediyor, bu nedenle ölü sayısını belirleyemiyoruz" ifadelerini kullandı.

KAZADA 7 KİŞİ ÖLDÜ

Yerel haber sitesi delmagyar.hu, kazada yedi kişinin öldüğünü, tren vagonu ve olay yerinde bir helikopter ambulans ve birkaç ambulans arabasının bulunduğunu belirtti.

Devlet demiryolu şirketi, Kiskunfelegyhaza'dan Hodmezovasarhely'ye giden bir trenin bir kamyonla çarptığını ve 22 yolcunun bulunduğu bir vagonun raydan çıktığını duyurmuştu.

Tunus'ta feci tren kazası: 95 yaralı Tunus'ta şehirler arası sefer yapan iki tren feci şekilde çarpıştı. Kaza sonucu 95 kişi yaralandı.

Kongo'da tren kazası: Onlarca ölü ve yaralı var! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tren kazası yaşandı. Meydana gelen kazada 61 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi de yaralandı.

Kocaeli'de tren kazası: Raydan çıkıp devrildi Kocaeli'de test sürüşü yapılan boş tren vagonları raydan çıkarak yan yattı. Trende yolcu bulunmaması kazada yaşanabilecek olası bir facianın önüne geçti.