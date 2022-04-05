Türkiye Gazetesi

Savaşın ortasında, sığınaklarda doğarak yaşama tutunan bebekler, Ukrayna halkına güç kaynağı ve umut olmaya devam ediyor.

JAVELİNA VE YAN JAVELİN

Dün yabancı basında yer alan haberlerde Ukrayna'da doğan bebeklere verilen 2 isim dikkat çekti. Bebeklere anti-tank füzesi olan Javelina ile Yan Javelin isimlerinin verildiği ifade edildi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, "Yeni doğan çocuklar için aileler adetlerini, ismin popülerliğini, dini, siyasi veya milli değerleri göz önünde bulundururlar. Bazıları ise isim seçimi için savaşı kullandı. Kiev'de doğan bir kız bebeğe Javelin'a; Vinitsa'da doğan bir erkek bebeğe ise Yan Javelin ismi verildi" ifadelerine yer verdi.

'ŞÜKRAN İŞARETİ'

Ukrayna'nın eski First Lady'si Kateryna Yuşçenko ise bunun Ukrayna'ya Batı tarafından gönderilen silahlar için bir 'şükran işareti' olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna diplomasisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşı ve bölgesel konularla ilgili Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Ukraynalı baba-oğul savaşın ortasında Müslüman oldu Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaş devam ederken, Odessa şehrinde Ukraynalı bir adam ve oğlu Müslüman oldu.

BM Ukrayna'da ölen sivil sayısını açıkladı Birleşmiş Milletler Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1417 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 38 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 4 milyon 176 bin 401 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.