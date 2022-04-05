Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş devam 41 gündür devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'da "düşmanın kayıp vermeye devam ettiğini" bildirirken kışlasına dönen Rus askerlerin önemli bir bölümünün istifa etmeye çalıştığını ileri sürdü.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, kışlasına dönen Rus askerlerin önemli bir bölümünün istifa etmeye çalıştığına, bunun yeterli sağlık hizmeti alamamalarından kaynaklandığına işaret edildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'da "düşmanın kayıp vermeye devam ettiğini" bildirirken kışlasına dönen Rus askerlerin önemli bir bölümünün istifa etmeye çalıştığını ileri sürdü.

Rusya'nın, Ukrayna'daki savaşı süresince sadece iki kez kayıpları hakkında açıklama yaptığı anımsatılan açıklamada, "Görünüşe göre, Rusya ve Beyaz Rusya'nın askeri sağlık kurumlarının, Ukrayna topraklarından bu kadar önemli sayıda yaralıyı kabul etme imkanı yok." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'nın Sumi şehrinde 29 Mart-2 Nisan tarihlerinde 100 yaralının sevk edildiği Rusya'nın Kursk Bölgesi'ndeki Gluşkovo köyündeki merkezi bölge hastanesi sağlık personelinin acil durum konumuna getirildiği belirtildi.

Karadeniz'e kıyısı olan ve geçici olarak işgal altında olan Herson şehrinde çatışmaların sürdüğü ve sivillerin otomobillerine el koyma vakaların arttığına işaret edildi.

Rus ordusunun ardından Irpin’deki son durum görüntülendi Rusya-Ukrayna savaşında saldırıların hedefi olan ve Rusya kontrolünden kurtulan Ukrayna’nın Irpin şehrinin son hali görüntülendi.

Rus ordusu durma noktasına geldi! Silah stokları tükendi: Nedeni ise ortaya çıktı Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgali devam ederken, Rus ordusu tıkanma noktasına geldi. Ordunun askeri harekatta kullandığı birçok askeri malzemenin Ukrayna fabrikalarında üretildiği ortaya çıktı. İşgalle birlikte tedariki durduran Ukraynalı fabrikalar Rus ordusunu köşeye sıkıştırmış durumda. Rus birliklerinin ilerleyişi durma noktasına gelirken kaynaklar Rusya’nın bu malzemeleri kendinin üretemeyeceğini iddia ediyorlar.