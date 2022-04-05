Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin ile müzakerelere ilişkin açıklama yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Putin ile görüşme ihtimali olup olmadığına ilişkin açıklamasında "Putin ile aramızda bir toplantı olmayabilir. Müzakere mevcut koşullarda zor ama başka seçeneğimiz yok." dedi.

Zelenskiy, "Sorun müzakere olup olmaması değil, müzakere masasında ne kadar güçlü olduğunuz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki muhtemel savaş suçlarını inceleyeceklerini belirten Zelenskiy, bu konuda başka ülkelerle de görüşeceklerini söyledi.

BUÇA’DAKİ ÖLÜMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Buça sokaklarında yüzlerce cansız bedenin bulunması hakkında konuşan Zelenskiy, "Buça'daki ölümler gösterdi ki, "Denazifikasyon" terimi Ukrayna'dan daha çok Rusya için geçerli." dedi.

Zelenskiy, Donbas'a ilişkin, "Ukrayna ve Rusya tüm noktalarda aynı anda anlaşamayacak ancak bunun üzerinde çalışmalıyız." açıklamasında bulundu.

Zelenskiy, Ruslardan kurtarılan Buça'da: Kritik Türkiye mesajı Rus askerlerlerinden temizlenen başkent Kiev yakınlarındaki Buça kentini ziyaret eden Vladimir Zelenskiy, Mariupol ile ilgili Türkiye'nin ara buluculuğu söz konusu olduğunu açıkladı.

Zelenskiy katliamın yaşandığı Buça'da: Bu bir soykırım Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus güçlerinden kurtarılan başkent Kiev yakınlarındaki Buça şehrini ziyaret etti.

Rusya'nın çekildiği bölgeden kan donduran görüntü: Zelenskiy isyan etti Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın mesafede bulunan Bucha kentinin Rus askerlerinden temizlendi. Ordunun kontrolü aldığı bölgede, Rusların gidişinin ardından kentin sokaklarında ve bazı evlerde çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı. Söz konusu görüntülerin ardından Devlet Başkanı Zelenskiy sosyal emdya hesabından çok sert tepki verdi.