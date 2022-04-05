Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir ay geride kalınırken, başkent Kiev'in kuzeybatısında yer alan Buça'dan gelen görüntüler dünyayı yasa boğdu. Gelen görüntülerin yankıları sürerken, Ukrayna istihbaratından çok dikkat çeken bir iddia geldi.

TÜM İŞARETLET ONU GÖSTERİYOR

Gelen görüntülerde yüzlerce sivil elleri arkadan bağlanarak başlarından vurulmuştu. Bu korkunç görüntülerin ardından harekete geçen Ukrayna, katliamın arkasında kimin olduğunu bulmak için çalışma başlattı. Kiev istihbarat kaynakları, bölgeyi işgal eden 64. Motorlu Piyade Tugayı'nın komutanı Yarbay Azatbek Omurbekov'u baş şüpheli olarak belirledi.

BÖLGEDE OLDUĞU KANITLANDI

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Ukraynalı heyet Omurbekov'un birliğinin bölgede bulunduğunu kanıtladı. Aynı habere göre, Rus-Ukrayna Savaşı hakkında bilgilendirmek için kurulan gönüllü bir girişim olan InformNapalm, bu iddiasını kanıtlayacak delilleri ise henüz açıklamadı.

MOSKOVA SUÇU KABUL ETMEDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Ukrayna'nın Buça kasabasındaki ölü sivillerin görüntülerinin ABD tarafından Rusya'yı suçlama planının bir parçası olarak servis edildiğini duyurdu. Bakanlık sözcüsü Maria Zakharova devlet televizyonuna verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı; 'Provokasyonun ustaları kimlerdir? Elbette ABD ve NATO.'

Söz konusu görüntülerin Rusya'nın itibarını lekeleme planının bir parçası olduğunu öne süren Zakharova, bu iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt sunmadı.

ABD Hazinesi'nden Rusya'ya dolar yasağı: Uygulamaya alındı ABD Hazinesi, Rus hükümetinin ABD'li finans kuruluşlarına dolar cinsi ödeme yapmasına izin vermeyecek. Karar 4 Nisan tarihi itibariyle uygulamaya alındı.

ABD basınından 'Buça' iddiası: Uydu görüntüleri Rusya'yı yalanlıyor ABD’de New York Times gazetesi, Buça’da yaşanan sivil katliamına ilişkin "Uydu görüntüleri Buça'daki sivillerin Rusya çekilmeden önce öldürüldüğünü gösteriyor" iddiasında bulundu.

Japonya’dan Rusya’ya bir yaptırım daha Japonya hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın iş adamlarına yönelik baskıyı artırmak amacıyla Rusya'ya lüks malların ihracatını yasakladı.