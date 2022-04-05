Türkiye Gazetesi

İtalya'da duyanları dehşete düşürecek bir olay yaşandı. Ülkenin güneyindeki Calabria bölgesindeki Catanzaro bölgesindeki çoban köpekleri bir genç kıza saldırdı ve kızı resmen parçalayarak öldürdüler. Geçtiğimiz sene meydana gelen korkunç olayın detayları ortaya çıktı.

Genç kızın uygun bir yer aradığı sırada bir anda ortaya çıkan 12 çoban köpeği, genç kızı parçalayarak öldürdü. Köpeklerin, koyun sürüsünü korumaları için sahipleri tarafından serbest bırakıldıkları tespit edildi.

12 KÖPEĞİN SAHİBİ TUTUKLANDI

Dehşet veren olayın davasında ise geçtiğimiz günlerde mahkemeden karar çıktı. Mahkeme heyeti, köpekleri serbest bırakarak insanların hayatını tehlikeye attığı tespit edilen Pietro Rossomanno'nun tutuklanmasına hükmetti.

YANINDAKİ SON ANDA KURTULDU

Öte yandan genç kızın yanındaki arkadaşı ise köpek saldırısından son anda kaçarak kurtulmayı başardı. Geride kalan genç kız ise köepkelrin saldırısında hayatını kaybetti.

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