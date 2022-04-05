Türkiye Gazetesi

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta 41. güne girildi. Ukrayna’nın ünlü askeri taburu Azov, Mariupol kentinin son halini havadan görüntüledi.

Mariupol Belediyesi görüntüleri, "Mariupol’deki 40 günlük cehennem" ifadeleriyle paylaştı. Hayalet kente dönen Mariupol'de çok sayıda yapının yıkıldığı ve birçoğundan da dumanların yükseldiği görüldü.

"MARİUPOL'DE TAHLİYE BEKLEYEN 100 TÜRK VATANDAŞI KALDI"

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Mariupol kentinde tahliye bekleyen 100 Türk vatandaşının olduğunu açıklayarak, "Yunanistan vatandaşları bir şekilde tahliye edildi. Mart ayı başlarında tahliyeler daha mümkündü. Bir kısım Türk vatandaşı da tahliye edildi. Mariupol’de tahliye bekleyen yabancılar ve Ukraynalılar bizim için aynıdır ve tahliye için aynı imkanlara sahiptirler. Şimdi Mariupol’de tahliye bekleyen 100 Türk vatandaşı kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Ukrayna vatandaşlarının, özellikle de çocukların ve kadınların tahliyesi için söz verdi" ifadelerini kullanmıştı.







Bakan Akar: Mariupol’deki tahliye çalışmaları devam ediyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mariupol’deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalara ilişkin, “Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz” dedi.

Rusya açıkladı: Erdoğan'ın talebi üzerine Mariupol'de insani koridor açıldı Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine Ukrayna'nın Mariupol kentindeki sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldığını duyurdu.