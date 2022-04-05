Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığı kaydedildi.
DEPREM 50 KM DERİNLİKTE KAYDEDİLDİ
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Fukuşima açıklarında yerel saatle 00.04'te 5,4 büyüklüğünde deprem oldu. JMA, depremin 50 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Eyalet açıklarında 16 Mart gecesi kaydedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.
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