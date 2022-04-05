Türkiye Gazetesi

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş 41’inci gününde devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mariupol’den tahliyeler konusunu görüştüğünü ve Türkiye’nin tahliyeler için hazır olduğunu ifade ederek, "Türkiye, Berdyansk Limanı’ndan Mariupol kahramanlarını (askerlerini) sağ ve yaralı olarak gemi yoluyla tahliye etmeye hazır. Türkiye’yle anlaştık. Ben Erdoğan ile konuştum, Erdoğan onunla (Putin) konuştu. Eğer yapabilirsek yakın zamanda sonucu göreceğiz. Eğer olmazsa Rusya Devlet Başkanı müsaade etmemiş olacak" dedi.

"ERDOĞAN PUTİN'LE KONUŞTU, ONUN ONAYINA BAĞLI"

Zelenski, Türkiye'nin Mariupol'daki yaralıları ve ölenleri gemilerle çıkarmaya hazır olduğunu ancak bu konuda diplomatik görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Zelenski, "Türkiye yaralıları ve ölüleri gemilerle Berdyansk'tan nakletmeye hazır. Mariupol'a yaklaşmaları imkansız. (Güvenlik nedeniyle) Buna izin vermeyiz. Berdyansk'tan nakledebilirler. Yani (yaralı ve ölülerin) Berdyansk'a götürülmeleri gerekiyor. Yaralıları ve ölüleri ( Mariupol'dan) çıkarmak için tüm altyapımız hazır. Putin'den onay bekliyoruz. Ben Erdoğan ile konuştum, Erdoğan onunla konuştu. Şimdi bu durum onun (Putin) onayına bağlı." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebileceklerini, bu kapsamda Rus ve Ukraynalı yetkililerle görüştüklerini söylemişti.

ARABULUCULUK SİNYALİ

Dün Ukrayna'nın Mariupol kentindeki duruma değinen Zelenski, bu şehrin kurtarılması ile ilgili bazı senaryolar üzerinde durduklarını dile getirmişti. Zelenski, "Mariupol'da durum en zor olanlardan biridir. Tüm senaryoları söyleyemem. Askerlerimizin desteklenmesi ile ilgiliyiz. Onlar için zor anlar. Türkiye'nin bu özel misyonda arabuluculuğu söz konusudur. Önümüzdeki günlerde belki de önümüzdeki saatlerde bu zor soruya bir cevap verebileceğiz" diye konuşmuştu.

Zelenskiy, ‘2. dünya savaşı’na benzetip isyan etti: Kadın ve çocukları öldürüyorlar Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne yaptığı hitabında, Rus ordusunun Ukrayna’nın Bucha kentinde kadın ve çocukları öldürdüğünü belirtti. 2. Dünya Savaşı'na da atıfta bulunan Zelenskiy, o dönemden bu yana en kötü savaş suçlarının şu an işlendiğini belirtti.

Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Başka seçeneğimiz yok Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Putin ile aramızda bir toplantı olmayabilir. Müzakere mevcut koşullarda zor ama başka seçeneğimiz yok" dedi.

Zelenskiy, Ruslardan kurtarılan Buça'da: Kritik Türkiye mesajı Rus askerlerlerinden temizlenen başkent Kiev yakınlarındaki Buça kentini ziyaret eden Vladimir Zelenskiy, Mariupol ile ilgili Türkiye'nin ara buluculuğu söz konusu olduğunu açıkladı.