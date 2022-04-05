Türkiye Gazetesi

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Smith, ittifakın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'daki "savaş suçlarından" sorumlu tutmak için kanıt topladığını belirtti.

“NELER OLUP BİTTİĞİNE DAİR FİKİR OLUŞTURUYORUZ”

ABD'nin, Rus güçlerinin Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarının soruşturulmasına nasıl yardımcı olacağı sorusuna yanıt veren Smith, "Her şeyden önce, yapmak istediğimiz gerçeği ortaya çıkardığımızdan emin olmak. Gerçeği ortaya çıkarmak ve sahada neler olup bittiğini tam olarak anlamak için elimizden geleni yapmaktır. Mümkün olduğu kadar çok bilgi toplamalıyız. Artık Ukrayna vatandaşlarının ilk elden hesaplarına güveniyoruz. Bazı uluslararası kuruluşların, STK'ların da bilgi toplamaya başladığını görüyoruz. Bir anlatı oluşturuyoruz, neler olup bittiğine dair bir fikir oluşturmaya çalışıyoruz. Bucha'dan gelen bu korkunç görüntülere tekrar baktım, ama muhtemelen başka yerlerde de var" ifadelerini kullandı.

"PUTİN'İ SUÇLU ÇIKARMAK İÇİN İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ KANITLARI BİR ARAYA GETİRECEĞİMİZE EMİNİZ ”

Bucha'da ve Rusya tarafından iddia edilen savaş suçlarının işlendiği diğer şehirlerde “neler olduğunu kesin olarak söylemek için çok erken” olduğu konusunda uyaran Smith, "Bucha'da neler olduğunu kesin olarak söylemek için çok erken olmasına rağmen, Putin'i sorumlu tutmak için ihtiyaç duyduğumuz kanıtları bir araya getirebileceğimizden oldukça eminiz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO'ya görülmemiş bir baskı uygulayacağız NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bu savaşın sorumlusu, her ölenin sorumlusu Putin olduğunu söyleyerek, "Biz NATO olarak tarihin doğru tarafında yer alıyoruz. Rusya ve Putin'e tarihte eşi benzeri görülmemiş yaptırımlar uyguluyoruz, baskı oluşturuyoruz." dedi.

NATO'dan endişelendiren iddia: Rusya güçlerini yeniden konuşlandırıyor ABD basınına açıklamlarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın güçlerini yeniden konuşlandırdığını söyleyerek, gerçek bir çekilmenin olmadığını belirtti.

NATO'dan Rusya'ya tepki, Türkiye'ye teşekkür NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelere ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkür ederek, Rusya'nın çekildiğine dair işaret görmediklerini, saldırılarını artırmasını beklediklerini söyledi.