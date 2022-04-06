Türkiye Gazetesi

Rus ordusu Kiev ve Çernihiv bölgelerinden ayrıldıktan sonra sivil katliamı gün yüzüne çıktı. Rus güçlerinin Buça’daki sivillerinin ellerini ve ayaklarını bağlayarak yakın mesafeden ateş ettiği anlaşıldı. Geçtiğimiz günlerde Buça’ya giden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yüzlerce sivilin katledebildiğini bu durumun bir soykırım olduğunu vurguladı. Zelenskiy’in Buça açıklamalarından sonra ünlü hacker grubu Anonymous yeniden harekete geçti.

“SADECE BARIŞ İSTİYORUZ”

Daha önce Rus televizyonlarını hackleyen grup, yayın platformları ve televizyon kanalları birkaç saat boyunca Ukrayna saldırılarını gösterdi. Grup hack saldırısından sonra sosyal medyadan “Şimdiye kadar görülen en büyük Anonymous operasyonunda yer alıyoruz. Bununla birlikte bazı hükümetlerin bizi gerçekten bir tehdit olarak görmelerinden ve bizi kötü gösterecek bir senaryo yaratmalarından endişe duyuyoruz. Savaş değil, sadece barış istiyoruz” Bu açıklamayı yapmıştı.

35 BİN GİZLİ DOSYA PAYLAŞILDI

Rusya Merkez Bankası’nı hacklediğini duyurdu. 48 saat içinde gizli anlaşmaların da bulunduğu 35 bin dosyanın yayınlanacağını ifade eden hacker grubu, bundan böyle Rusya’daki faaliyetlerine halen devam eden yabancı şirketlere de saldırmaya başlayacaklarını söyledi. Anonymous’un son hamlesi de Rus askerlerine yönelik oldu.

ASKERLERİN KİŞİSEL BİLGİLERİ İFŞA EDİLDİ

Anonymous, Ukrayna’da savaşan 120 bin Rus askerinin kişisel bilgilerinin yayınladığını açıkladı. Rusya hükümetine gerçekleştirilen bir dizi siber saldırının ardından açıklama yapan grup Rus ordusunun bilgilerini sızdırdı. The Sun gazetesinin haberine göre Rus askerlerinindoğum günleri, gerçek isimleri, ev adresleri ve pasaport numaraları sızdırıldı. Gruptan yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki işgale katılan tüm askerler savaş suçu mahkemesine tabi tutulmalı" denildi.

ANONYMOUS’TAN PUTİN’E MESAJ

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden günler sonra hacker grubu, savaşın arka planında yaşananları gösteren video ve fotoğrafları içeren bir kayıt Rus lider Putin'e gönderilmişti. Videoda konuşan kişi şunları söylemişti: "Bu Anonymous'tan Putin'e bir mesajdır. Ukrayna'ya gerçekleştirilen işgal gösteriyor ki, rejiminiz insan haklarında ya da komşunuzun kendi kaderini belirlemesine saygı duymuyor. Anonymous üyeleri, agresif rejiminize siber savaş açmaya karar verdi. Yakında dünyadaki hacker'ların tüm gazabını hissedeceksiniz. "

ABD açıkladı: Rusya'ya yeni yaptırımlar kapıda Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Kiev yakınlarındaki Buça kentinde sivillere ait cesetlerin bulunmasının ardından Avrupa ile eş zamanlı olarak yarın, Rusya'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımları açıklayacaklarını duyurdu.