Türkiye Gazetesi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, parlamento oturumuna ayağında çamurlu lastik çizmeyle katıldı. Tepkiler üzerine Instagram’da 1,7 milyon takipçisine açıklama yapan Ardern, “Zavallı Clarke, gün boyu küçük çocuğumuzla ilgilendiği için yorgun düşmüştü ve birlikte uyuyorlardı. Sabah 6’da işe gitmek için evden ayrılırken ayakkabılarımı almamın onları uyandıracağını düşündüm.

LASTİK ÇİZMEYLE MECLİSE GİTTİ

Bu durumda geriye tek seçenek kalıyordu: Lastik çizmeyle işe gitmek” ifadesini kullandı. Başbakanın bu dürüst ifadesi takipçileri tarafından takdirle karşılandı. Çoğu kullanıcı da “Bunlar çalışan bir anne olmanın gerçekleri” yorumunda bulundu. Ardern (41) ve Clarke Gayford (44) çiftinin, Haziran 2018'de dünyaya gelen Neve Te Aroha isimli bir kızı var. Başbakan, çocuğunun doğumuna kadar çalışmaya devam etti ve sadece altı haftalık doğum izninden sonra işe döndü. Ardern, Mart 2020’de de bluzunun yakasına bulaşan bebek pişik kremiyle görülmüştü.

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