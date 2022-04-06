Türkiye Gazetesi

Rus ordusunun işgali altında bulunan Ukrayna'dan yürekleri sızlatan görüntüler gelmeye devam ediyor. Mariupol Belediye Meclisinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Buça'da yaşanan katliamın dünyada duyulmasının ardından Moskova yönetiminin, ordularının Mariupol'daki suçlarına dair kanıtların yok edilmesi talimatı verdiği öne sürüldü.

"KATİLLER İZLERİNİ SAKLAMAYA ÇALIŞIYOR"

Açıklamada, "Katiller izlerini saklamaya çalışıyor. Mariupol'da Rus mobil krematoryumları faaliyete başladı. Bir hafta önce ihtiyatlı bir tahminde bulunarak 5 bin can kaybı olduğunu duyurmuştuk. Ancak şehrin büyüklüğü, feci yıkım, ablukanın süresi ve sert direniş göz önüne alındığında on binlerce sivil kurban olabilir. Rusya, bu nedenle sivillerin tahliyesi için Türkiye ve diğerlerinin girişimlerine yeşil ışık yakmak için acele etmiyor" ifadeleri yer aldı.

Rusların, cesetlerin yakılma işlemini yerli iş birlikçilerine ve Donetsk'ten gelen ayrılıkçı gruplara havale ettiği öne sürüldü.

Savaşın acı yüzü Ukrayna... İrpin ve Buça'da sokaklar cesetlerle doldu Ukrayna güçleri günlerdir sokaklardan ve araçlardan sivil insanlara ait cesetleri toplasa da Buça ve çevresinde hala bir sürü ceset yollarda bulunuyor. İrpin ve Buça kentlerinde sokaklarda çok sayıda patlamamış roket ve mayınlar da bulunuyor.

Rus ordusu Buça’da suçüstü yakalandı! Ortaya çıkan görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı Buça’dan gelen görüntüler dünyayı ayağa kaldırırken Rus askerlerinden yeni bir skandal daha geldi. Dünya daha Buça şokunu atlamadan Rus birlikleri suçüstü yakalandı. Çıkan görüntülerde Buça’da bir sivilin Rus tankı tarafından vurulma anı ortaya çıktı. O görüntüler ağızları açık bırakırken, savaşın ne kadar bir kötü boyuta geldiğini gözler önüne sermiş oldu.