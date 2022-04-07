Rusya-Ukrayna savaşı 43. günde sürüyor. Ukrayna askerleri, takip ettikleri Rus ordusuna ait bir tankı havaya uçurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus tankının imha edildiği bölgeye dair bilgi paylaşmadı.
Rusya Ukrayna'daki işgale dair açıklama yaptı
Kremlin'den Ukrayna işgaline ilişkin yapılan açıklamada, Ukrayna'daki operasyonun tüm hedeflerine ulaşacağı belirtilirken, ABD istemese de Avrupa, Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda." ifadelerine yer verildi.
Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı Ukrayna Cumhurbaşkanı Viladimir Zelenskiy, 31 Rus taktik taburunun etkisiz hale getirildiğini açıklayarak Rus ordusunun son on yılların en büyük kaybını yaşadığını söyledi.