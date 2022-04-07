Türkiye Gazetesi

Doğu Akdeniz Boru Hattı veya bilinen ismiyle Eastmed Boru Hattı Projesiyle, doğal gazın Yunanistan üzerinden İtalya'ya oradan da bütün Avrupa'ya aktarılması planlanlanıyordu. Fakat Yunanistan'ın beklemediği bir gelişme yaşandı ve ABD projeden desteğini çektiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Yunan "Kathimerini" gazetesine verdiği mülakatta, enerji meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasında söz konusu gelişmeye ilişkin açıklama yaptı. Nuland, "10 yıl beklememize ve bu şeylere milyarlarca dolar harcamamıza gerek yok." dedi.

"10 YIL BEKLEMEMİZE GEREK YOK"

Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı (EastMed) Projesi'nden desteğini çeken ABD'nin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme arayışında olduğunu belirten Nuland, "10 yıl beklememize ve bu şeylere milyarlarca dolar harcamamıza gerek yok. Gazı şimdi getirmeliyiz ve bugün gazı daha yeşil bir geleceğe geçiş olarak kullanmamız gerekiyor. Bundan 10 yıl sonra bir boru hattı istemiyoruz. Bundan 10 yıl sonra yeşil olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Nuland, bunun için sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve daha yoğun elektrik bağlantıları kullanımının önemine işaret ederek, LNG yoluyla gaz taşınması için Türkiye, Yunanistan, Mısır, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin geniş perspektifli bir iş birliği içerisinde olması gerektiğinin altını çizdi.

"RUSYA GÜVENİLMEZ"

Doğu Akdeniz'in Kuzey Avrupa için bir enerji dinamosu görevi üstlenebileceğini kaydeden Nuland, "Tüm bölgenin enerjiye ihtiyacı var. Rusya'dan (farklı enerji tedarikçilerine) bu geçişi ne kadar çabuk yapmamız gerektiğini görüyorsunuz. Çünkü onlar (Rusya), bizim için güvenilmez bir tedarikçi ve gayriahlaki bir partnerdir." görüşünü dile getirdi.

Nuland, Yunanistan'ın kuzeyindeki Dedeağaç'ın önemine vurgu yaparak, ABD ordusunun burada kullandığı askeri üslerin, hem bölgede güvenliği sağlamak hem de Doğu Avrupa ve Ukrayna'ya askeri güç transferi için önemli olduğunu belirtti.

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