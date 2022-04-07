Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Bakan Akar, görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere acilen ateşkese gidilmesinin önemine vurgu yaptı.

Akar, mevkidaşına başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli şekilde kara veya denizden tahliye edilmesinin acil olduğunu söyledi.

Türkiye'nin insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalıştığını aktaran Hulusi Akar, bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bir kere daha hatırlattı.

6 Bakan Ukrayna'yı görüştü... Bakan Akar: 'Ateşkesin aciliyeti vurgulandı' Türkiye’nin davetiyle Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna’nın Savunma Bakanları "Altılı Savunma Bakanları" toplantısı gerçekleştirdi. Bölgesel sorunların masaya yatırıldığı görüşme ile ilgili konuşan Bakan Akar toplantıyla ilgili, “Ukrayna'da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin emniyetli bir şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır” dedi.

Bakan Akar: Mariupol’deki tahliye çalışmaları devam ediyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mariupol’deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalara ilişkin, “Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz” dedi.

Bakan Akar'dan Ukrayna açıklaması: Tüm sivillerin tahliyesi için çaba harcıyoruz İstanbul Valiliğinin şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlediği iftar programında konuşan Bakan Hulusi Akar, Ukrayna'da sıkıntı yaşayan tüm sivillerin tahliyesi için önemli bir çaba harcandığını belirtti.