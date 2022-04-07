Türkiye Gazetesi

NATO Dışişleri Bakanları, Ukrayna-Rusya savaşı için Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplandı. Buradaki görüşmeler sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, NATO'nun Rusya'nın işlediği savaş suçlarını kınadığını ve Ukrayna'ya desteği arttırma konusunda anlaştığını söyledi. Bucha'daki vahşetin sorumlularının adalate teslim edilmesi gerektiğini belirten NATO Genel Sekreteri "Müttefikler çok şey yapıyor ve daha fazlasını yapmaya kararlı. Cesur Ukraynalıların evlerini ve ülkelerini savunmasına, işgalci güçleri geri püskürtmesine yardımcı olmak için müttefiklerimiz insani yardım ile mali desteği artırıyor" "dedi.

"ÇATIŞMALARIN NATO İLE RUSYA ARASINDA SAVAŞA DÖNÜŞMEMESİ İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

NATO'nun siber güvenlik dahil olmak üzere Ukrayna'nın kimyasal ve biyolojik tehditlere karşı korunmasına yardımcı olacak ekipman sağlanacağını aktaran Stoltenberg "Rusya'ya uygulanan yaptırımlar Putin'in savaş makinesine zarar verdi. Savaşın büyümesini önlemeyi amaçlıyoruz. Önemli olan, NATO müttefiklerimizin Ukrayna'ya askeri desteğinin yanı sıra insani, mali ve savunma desteği sağlamasıdır. Aynı zamanda NATO'nun ana sorumluluğu müttefiklerimizi korumak ve savunmak ancak bu çatışmanın NATO ile Rusya arasında tam teşekküllü bir savaşa dönüşmesini önlemektir" şeklinde konuştu.

"PUTİN'İN HEDEFİNE DEĞİŞTİRDİĞİNE DAİR BELİRTİ YOK"

"NATO, doğrudan çatışmaya dahil olmayacak, Ukrayna'ya asker göndermeyecek" diyen Stoltenberg, savaşın bitmesi gerektiğine dikkat çekerek "Bunun en kolay yolu, Putin'in bütün birliklerini geri çekmesi ve savaşı sona erdirmek için ciddi diplomatik çabalara girmesidir. Ancak gerçekçi olmamız gerekiyor ki Putin'in hedefini değiştirdiğine dair hiçbir belirti yok. Yani bir Rus geri çekilişi görmüyoruz. Aynı zamanda Donbass'ta büyük bir çatışma bekliyoruz ve bu sebeple bugün Ukrayna'ya daha fazla destek sağlamanın aciliyetinin vurgulanmasının nedeni budur" ifadelerini kullandı.

"BU SAVAŞ YILLARCA SÜREBİLİR"

Savaşın uzun sürebileceği ve kayıpların devam edeceğine dair uyarıda bulunan Jens Stoltenberg, sözlerini şöyle bitirdi: Bu savaş haftalarca, aylarca ve muhtemelen yıllarca sürebilir. Bu nedenle çok daha fazlasına hazırlanmamız gerekiyor. Savaş devam ederse her şeyden önce Ukrayna halkı daha fazla zarar görecek. Dolayısıyla bu her şeyden önce bir trajedidir. Savaşın Ukrayna'nın ötesine tırmanma riski de var. NATO'nun tam olarak odaklandığı şey, bu tırmanmayı engellemek.

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