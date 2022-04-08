Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Ukrayna ordusu, Rus güçlerinin 24 Şubat’ta başlayan saldırısıyla işgal ettiği 50’den fazla yerleşim birimini yeniden ele geçirdi. Başkent Kiev’e yönelik Rus kuşatması büyük oranda kırılırken İrpin, Bucha, Gastomel, Cernikev, Sumy ve Harkov çevresinde konuşlu Rus birlikleri, Moskova yanlısı, ayrılıkçı cumhuriyet ilan edilen Luhansk ve Donetsk bölgelerini de kapsayan Donbass’a sevk edildi. Toplamda 650 kilometrekarelik alana sahip Donbass’ta yüzyılın en kanlı savaşının yaşanacağı görüşü hâkim. SSCB eski subaylarından Albay Akif Kasımov, her iki taraftan 350 bin asker ile Donbass’ta büyük bir savaş gerçekleştireceğini, 100 kilometreye 140 kilometrelik hatta yaşanacak çarpışmalarla hem Ukrayna’nın hem de bölgenin geleceğinin çizileceğini söyledi.

RUS ORDUSU TAKVİYE YAPTI

Hâlen Mariupol, Herson, Melitopol, Berdiansk, Geniçevsk şehirlerini kontrol eden Ruslar yoğun çatışmalar sonrası çekildiği bölgelerde konuşlu birlikleri Donbass hattına sevk ediyor. Rus ordusunun bölgeye silah, asker, zırhlı ve cephane takviyesi yaptığını söyleyen emekli Albay Kasımov “Rus Savunma Bakanlığı daha önce Çeçenistan, Afganistan ve Suriye cephelerinde savaşmış emekli ve muvazzaf tüm asker ile subayların Donbass savaşında yer alması için genelge yayımladı” dedi. Kiev cephesinden konuştuğumuz Ukrayna ordusu askerlerinden İsmail Ramazanov da “Bu bölgede çatışmalar bitme seviyesinde. Ukrayna saflarında savaşan binlerce asker ve gönüllü, Donbass’a sevk ediliyor” diye konuştu.

FÜZELER KONUŞLANDIRILDI

Rusya’nın Donbass’ta izleyeceği askerî stratejide yakıcı niteliğe sahip füzeler büyük önem taşıyor. Hazar Denizi başta olmak üzere Donbass savaşı için tahrip gücü yüksek yüzlerce füze, Ukrayna ve çevresine konuşlandırıldı. Emekli albay Kasımov “Binlerce İskender, Bastion, Orion, Raduga, Zirkon, Kinjal, Kalibr füzeleri Donbass’taki Ukrayna mevzilerine kilitli durumda bekletiliyor. Ukrayna ordusu da en az 120 bin askerle bu sahada mevzilendi. Rusya’nın yakıcı saldırılarına karşı yer altında çok güçlü tahkimatlar kuruldu. Rusya bu noktada en fazla zırh delici başlıklarına güveniyor. Ancak NATO da devreye girecek ve gerek istihbarat desteği gerekse hava savunma sistemleri ile savaşın seyrine mutlaka etki edecek” dedi.

DİNYEPER TAMPON HAT

Her iki ordunun da ölüm kalım mücadelesine hazırlandığı Donbass savaşında, Dinyeper Nehri tampon hat olma özelliği taşıyor. Rusların ağır kayıplar vererek ele geçirdiği İzyum için bölge uzmanları, Çanakkale benzetmesi yapıyor. Akif Kasımov, Ukrayna ordusunun başta 81. Tugay olmak üzere en seçkin birliklerinin hat boyunca konuşlandığını aktardı ve Rusya saflarında da önemli sayıda Ukrayna kökenli asker ve subayın da Ukrayna ordusuna karşı savaştırıldığına dikkat çekti.

PUTİN’İN GELECEĞİ BELİRLENECEK

Mariupol’ün harabeye çevrilmesinde Rus füzeleri ile birlikte Çeçen lider Kadirov’un milislerinin de büyük etkisi olduğu, bu güçlerin de Donbass’a naklinin başladığı gelen bilgiler arasında. Rus ordusunda ciddi moral motivasyon sıkıntısı olduğunu vurgulayan emekli albay Akif Kasımov “Rusya’nın füze sağanağı sonrası başlatacağı kara operasyonunda ağır yenilgi yaşama ihtimali var. Böyle bir durumda Rusya 2014’te işgal ettiği Luhansk ve Donetsk ile birlikte Kırım’dan da çekilmek zorunda kalabilir” dedi. Yüzyılın en ağır kapışması olacağı belirtilen Donbass harbinde, tüm dikkatler bir taraftan da dünyanın en büyük nükleer santrallerinden Zaporijya üzerinde olacak. Çatışma alanına komşu bölgeye düşecek bir füzenin yol açacağı nükleer felaket tüm dünyayı etkileme gücüne sahip.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya-Ukrayna barışı çok yakın İstanbul’daki toplantının bugüne kadarki müzakerelerin en verimlisi olduğunu belirten Erdoğan “Yakın zamanda barış olacağını düşünüyorum” dedi.

Rusya sonunda itiraf etti: Önemli sayıda asker kaybımız var Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında önemli sayıda Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.