Türkiye Gazetesi

Rus ordusunun Ukrayna topraklarında 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişimi sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının haftalardır sürdüğünü belirterek Ukrayna halkının da bu saldırılar karşısında cesurca direniş gösterdiğini belirtti ve halkını övdü. Ulusa sesleniş konuşmasında önemli açıklamalarda bulunan Zelenskiy, Rusların Mariupol'da kapsamlı provokasyonda bulunacaklarına dair bilgiler edindiklerini belirtti.

"CESUR YAPTIRIMLARA İHTİYAÇ VAR"

Ukrayna halkının cesaretini öven Zelenskiy, "Dünyadaki herkes biz Ukraynalıların sahip olduğu cesaretin yüzde 10'una sahip olsaydı, o zaman uluslararası hukuk için, halkların özgürlüğü için hiçbir tehlike olmazdı" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların savaşı durdurmada yetersiz kaldığına dikkati çekerek "Daha fazla ve daha cesur yaptırımlara ihtiyaç var" dedi. Savaşı kazanmaları için silaha ihtiyaçları olduğunu da vurgulayan Zelenskiy, "Bize silah verilirse bu Rusya'ya karşı en güçlü yaptırım olacaktır" ifadesini kullandı.

"RUSYA'NIN İNSAN HAKLARI KAVRAMIYLA HİÇBİR İLGİSİ YOK"

Zelenskiy, BM Genel Kurulunun Ukrayna'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğini askıya aldığını hatırlatarak "Rusya'nın uzun zamandır insan hakları kavramıyla hiçbir ilgisi yok. Belki bir gün bu değişir. Ancak şimdiye değin Rus devleti ve Rus ordusu, dünyadaki özgürlük, insan güvenliği ve insan hakları kavramları için en büyük tehdit oluşturuyor. Buça'da bu açıkça görüldü" şeklinde konuştu.

"RUS ORDUSU DEĞİL, UKRAYNALILAR ÖLDÜRMÜŞ GİBİ GÖSTERECEKLER"

Rusların Mariupol'da kapsamlı provokasyonda bulunacaklarına dair bilgiler edindiklerini belirten Zelenskiy, "Mariupol'deki kurbanları, sanki onları öldüren Rus ordusu değil de Ukraynalılarmış gibi gösterecekler. Sokaklardan cesetleri topluyorlar ve bunları propaganda senaryolarına göre başka yerlerde kullanılabilirler. İnsanlıktan uzak istilacılarla uğraşıyoruz. Kendi cinayetlerini örtbas etmek için cesetleri birer dekorasyon ve propaganda malzemesi olarak kullanıyorlar" dedi.

Zelenskiy, yabancı diplomatik misyonların Kiev'de faaliyetini sürdürmesinin Kiev'in Rus eyaleti değil de Ukrayna'nın başkenti olduğunu göstermek açısından açık mesaj olduğunu vurgulayarak yabancı diplomatları Kiev'e dönmeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya-Ukrayna barışı çok yakın İstanbul’daki toplantının bugüne kadarki müzakerelerin en verimlisi olduğunu belirten Erdoğan “Yakın zamanda barış olacağını düşünüyorum” dedi.

NATO: Savaşın Ukrayna'nın ötesine tırmanma riski var NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bir an önce sonlandırmak için uğraştıklarını söyledi. Stoltenberg, savaşın başka ülkelere de sıçrayabileceğini ve bunu engellemeye çalıştıklarını aktardı.