Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 44 günü geride bıraktı. Rusya’nın tüm yaptırımlara rağmen sürdürdüğü savaşta çok sayıda çatışma ve ölüm gerçekleşti. Ukrayna ordusu ve saflarında savaşan milisler silah sıkıntısı yaşıyor. Rus ordusu ise yaşanan tedarik zincirleri sorunu nedeniyle ikmal alamayan askerlerin savaşma isteğini yitirmeye başladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya gönderdiği 60 seçtik paraşütçü isyan çıkararak savaşmayı reddetti. Üslerine dönen askerler Rusya’da ‘korkak’ ilan edildi

Tüm bunların yanı sıra Rus ordusu içinde Ukrayna’ya yönelik saldırıların yanlış olduğunu düşününen bazı rütbeliler Putin ve savunma kurmaylarının canını sıkıyor.

ASKERLER ‘KORKAK’ İLAN EDİLDİ

Rusya’nın Ukrayna’ya gönderdiği 60 seçkin paraşütçü isyan çıkararak savaşmak istemedi. Üslerine dönen askerler Rusya’da ‘korkak’ ilan edildi ve şimdi de hapis cezasıyla karşı karşıya kaldılar.

Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous’tan son hamle: Rus askerlerinin kişisel bilgilerini paylaştılar Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yüzlerce sivilin öldürüldüğü Buça’daki soykırım açıklamasının ardından hacker grubu Anonymous harekete geçti. Anonymous Ukrayna’da savaşan 120 bin Rus askerinin ev adresinden pasaport numrasına kadar tüm kişisel bilgilerini ifşa etti.

Ukrayna’da “Kömür” kod adlı nişancı Rus askerlerinin kabusu oldu! Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 41. gününde Rus askerlerin saldırıları sürüyor. Ruslara ağır darbe veren “Kömür” lakabıyla bilinen keskin nişancı bir anda gündeme geldi. Halk kahramanı olarak kabul edilen genç kadının kimliği bilinmiyor.

Dünya Ukrayna halkının direnişini konuşuyor! Rus askerlerini zehirli keklerle durdular Ukrayna’nın Rus ordusuna karşı direnişi sürüyor. Savaşta can kayıpları artarken, bölgeden kritik açıklamalar gelemeye devam ediyor. Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü’nden yapılan son açıklamada Rus ordusuna siviller tarafından vurulan gizli darbe kamuoyu ile paylaşıldı. Paylaşılan bilgilerde Rus ordusuna siviller tarafından ikram edilen zehirli kek ve alkol nedeniyle yüzlerce askerin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.