Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 42 gündür devam ediyor. Ukrayna istihbarat birimlerinin iddiasına göre, Rus askerlerinin morallerinin bozulmaması için sosyal medya kullanmaları yasaklandı.

Kremlin’in üst düzey komutanları, Ukrayna’nın savaşta yanlış bilgi yaydığını iddia etti ve manipülasyon yaptığını söyleyerek orduda sosyal medya kullanımını yasakladı.

Açıklamanın ardındaki asıl gerçeğin ise Rus askerlerinin internet ortamında yayınlanan görüntülerden zaten düşük olan moral güçlerini tamamen kaybetmemelerinin olduğu düşünülüyor.

‘NAZİLERLE SAVAŞIYORSUNUZ’

Rusya’nın yayınladığı ve Ukrayna’nın istihbarat ajansının Facebook sayfalarından da paylaşılan belgede “Her rütbeden komutanlara Rus askerleri tarafından iletilen birçok şikâyet var. Bunların çoğu Ukrayna’da yürütülen savaşla ilgili ve başarısızlık durumu orduda üst makamlara aktarılıyor. Bunun başlıca sebeplerinin başında internette dolaşan bilgiler olduğu düşünülüyor” ifadeleri yer aldı.

Kremlin’in Rus ordusuna ‘Nazilerle savaşıyorsunuz’ dediği ancak cephede yaşananların ve sosyal medyada paylaşılanların farklı olduğu gerçeği bu kararın gerekliliğini destekliyor.

KRİTİK BİLGİLERİN SIZMA RİSKİ

Rusya’yı internet kullanımı konusunda rahatsız eden unsur sadece moral bozma konusu değil. Rus birliklerindeki askerlerin Whatsapp, Telegram ve Viber gibi mesajlaşma uygulamalarını kullanırken hassas bilgileri paylaştıkları ve birliklerinin yerleri gibi çok kritik bilgileri açık ettiği düşünülüyor.

Rusya’nın yayınladığı söylenen belgede şu ifadeler yer alıyor;

“Savunma Bakanlığı ve birlikte çalıştığı diğer kurumların ortak görüşleri askeri personelin internet kullanımı konusunda kurum için bir denetleme birimi kurulmasıdır. Böylelikle personelimizin moral ve psikolojik durumlarındaki değişiklikler gözlenecek ve kontrol altında tutulacaktır.”

Bu emirlerin gelmesiyle birlikte birliklerin başında yer alan rütbeli askerlere de bu talimatları takip etmeleri ve emirleri altında bulunan askerlerin paylaşımlarının sıkı şekilde kontrol edilmesi söylendi. Rusya bununla da yetinmeyerek askerleri bilgi güvenliği eğitiminden geçirmeye karar verdi.



Rusya, Facebook ve Instagram’ın faaliyetlerini yasakladı Rusya’da Facebook ve Instagram aşırılık yanlısı olarak tanımlanırken, çatı kuruluşları Meta’nın faaliyetleri yasaklandı.

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