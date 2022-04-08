Türkiye Gazetesi

Ukrayna'nın Odessa kentinde Müslümanlar, Ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 44. günde devam ederken, Ukrayna'da yaşayan Müslümanlar tüm zorluklara rağmen Ramazan ayını idrak ediyor. Ülkenin Karadeniz kıyısındaki Odessa kentinde Müslümanlar, Ramazan ayının ilk cuma namazını eda etti.

‘YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUZ, MÜCADELE EDİYORUZ'

Cuma namazını kılan Ahıska Türkü Yusuf Abdullah, "Normal hayat da devam ediyor. Yaşamaya çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Her şey Allah'a şükür iyiye gidiyor, inşallah iyi olacak. İnsanlar da cuma namazına gelmiş görüyorsunuz. Dua ettik tabi ki. Türkiye için, Ukrayna için dua ettik. Barış olsun, sakinlik olsun, insanlar kendi eski hayatlarına kavuşsun huzurla" diye konuştu.

‘BURASI ZATEN BENİM EVİM’

Ukrayna'da yaşayan Suriye vatandaşı Abdulhamit Sanman ise, "Savaş ya da savaşsız, burası Ukrayna, bizim toprağımız, çocuklarımız burada. Bu ülkeye yükümlülüklerimiz var, bir görevimiz var, bizi besledi bu ülke. Biz bu ülkede eğitim gördük, daha önce de böyle yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Ben aslen Suriyeliyim. Eve nereye dönülür? Burası zaten benim evim. 20 yıldır buradayım, burası benim evim, çocuklarım burada büyüdü" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan şoke eden saldırı cevabı: Onları Ukrayna vurdu Ukrayna'da tahliye için Kramatorsk'teki tren garında bekleyen 4'ü çocuk 39 sivil Rus güçlerinin füze saldırısında hayatını kaybetmişti. 100'lerce sivilin de yaralandığı saldırıyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Kramatorsk’taki tren garına saldırı, kentin 45 kilometre güneybatısında yer alan Dobropolye kasabasında konuşlu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik tarafından düzenlendi" denildi.

Slovakya Ukrayna için harekete geçti Slovakya Başbakanı Eduard Heger, ülkesinin Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi sağladığını duyurdu. Alınan ilk bilgilere göre, Slovakya'ya ait S-300 HSS, iki gün süren bir yolculukla Ukrayna'ya sevk edildi. Yerel medya tarafından paylaşılan görüntülerde sistemin tren vagonlarına yüklendiği ve yola çıktığı görüldü.